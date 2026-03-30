İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, hakkında ortaya atılan casusluk ve suikast iddialarının ardından ilk kez konuştu. İran basınında yer alan haberlere göre Kaani, ABD merkezli X platformunda adına açılan bir hesap üzerinden açıklama yaptı.

"YENİ DÜZENE ALIŞIN"

Kaani açıklamasında, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun bölgede güvenlik kuşağını genişletme hedefinin başarısız olduğunu ileri sürdü. “Kuzeyde Hizbullah, güneyde ise Ensarullah’ın ateşi, rejimin yerleşimcilere verdiği sözleri boşa çıkardı” diyen Kaani, “Direniş cephesi artık tek bir merkezde. Bölgenin yeni düzenine alışın” ifadelerini kullandı.

HAMANEY OPERASYONUNDA SAĞ KURTULMUŞTU

Öte yandan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği ve üst düzey isimleri hedef alan operasyonun yankıları sürüyor. İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in de hedef alındığı saldırıda 48 üst düzey komutanın hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Bu saldırıdan sağ kurtulan tek isim ise Kaani olmuştu.

Kaani’nin daha önce de benzer saldırılardan son anda kurtulduğu biliniyor. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürüldüğü operasyondan önce bombalanan binadan ayrıldığı belirtilen Kaani’nin, Haziran ayında yaşanan ve “12 Günlük Savaş” olarak anılan süreçte de üst düzey askeri toplantıya yönelik saldırıdan kısa süre önce binadan ayrıldığı ifade edilmişti. Bu durum kamuoyunda çeşitli tartışmalara yol açsa da Kaani hakkında resmi bir suçlama yöneltilmedi.