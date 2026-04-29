Filipinler’de çekildiği belirtilen ve kısa sürede sosyal medyada yayılan dev yarasa görüntüleri gündem oldu. Evlerin çatısına asılı halde görülen dev kanatlı hayvanın 'insan boyutunda' olduğu iddiaları tartışma yarattı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK YARASALARINDAN

Uzmanlar, görüntülerdeki hayvanın 'Giant Golden-Crowned Flying Fox' (Altın taçlı uçan tilki) olarak bilinen altın taçlı uçan tilki türüne ait bir meyve yarasası olduğunu belirtiyor. Sadece Filipinler’de yaşayan bu tür, dünyanın en büyük yarasaları arasında gösteriliyor.

Kanat açıklığı yaklaşık 1,5 ila 1,7 metreye kadar ulaşabilen bu yarasalar, fotoğraflarda oldukça büyük görünse de gerçekte insan boyutunda değil.

NEDEN BU KADAR KORKUTUCU?

Paylaşılan karelerde yarasanın bir evin çatısına baş aşağı asılı olduğu görülüyor. Uzmanlara göre bu görüntülerdeki büyüklük algısı, büyük ölçüde perspektif etkisinden kaynaklanıyor. Kameraya yakın konumda olması, hayvanın olduğundan çok daha iri görünmesine neden oluyor. Ayrıca yarasaların doğal davranışı gereği ters şekilde uyuması ve kanat açıklığının geniş olması, fotoğraflarda insan boyutuna yakın bir siluet oluşmasına yol açıyor.

ZARARSIZ AMA TEHLİKE ALTINDA

Görünümü ürkütücü olsa da bu tür yalnızca meyveyle besleniyor ve insanlara yönelik bir tehdit oluşturmuyor. Hatta ormanların yenilenmesine katkı sağlayan önemli canlılardan biri olarak biliniyor. Buna rağmen kaçak avcılık ve habitat kaybı nedeniyle popülasyonu giderek azalıyor ve tür tehlike altında gösteriliyor.