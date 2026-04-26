Almanya merkezli Fraunhofer Güneş Enerjisi Sistemleri Enstitüsü araştırmacıları, güneş panellerinin alışılagelmiş koyu renkli ve monoton görünümünü tamamen değiştirecek çığır açan bir teknolojiye imza attı. "ShadeCut" adı verilen bu yeni yöntem, panellere enerji verimliliğinden ödün vermeden karmaşık desenler ve canlı renkler kazandırılmasına olanak tanıyor.

Şeffaf kesitlere sahip renkli filmlerin modüllere uygulanmasıyla geliştirilen sistem, güneş enerjisini binaların mimari dokusuyla estetik bir uyum içinde birleştiriyor.

GÜÇ ÜRETİMİ YÜZDE 95

Geleneksel renkli panellerin aksine yüksek performansı korumayı başaran bu teknik, kaplanmamış standart bir panele kıyasla yüzde 95 oranında güç üretimi sağlayabiliyor. ShadeCut teknolojisinin temelinde, ilhamını Morpho kelebeğinin kanatlarındaki mikro yapılardan alan "MorphoColor" adlı özel bir kaplama yöntemi yatıyor.

Bu sistemde renkler klasik boya pigmentleri yerine düşük kayıplı optik girişim yoluyla üretiliyor, böylece ışığın büyük bir kısmının enerji üretimi için hücrelere ulaşması sağlanıyor. Lazer veya CAD kontrollü sistemlerle şekillendirilen filmler, panellerin koruyucu camlarına veya esnek tabakalarına vakum işlemiyle entegre edilerek tuğla duvar, çatı kiremidi ya da tarihi dokularla uyumlu görünümler elde edilmesine imkan tanıyor.

Geliştirilen bu yenilikçi ShadeCut desenli modüller, Haziran 2026’da Münih’te düzenlenecek olan "The Smarter E Europe" fuarında ilk kez uluslararası kamuoyuna sergilenecek.