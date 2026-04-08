İstanbul’da hain terör saldırısına müdahale eden polislere yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanıp o anları sosyal medya hesabından paylaşan 8 şahıs hakkında başsavcılık, “emniyet teşkilatını alenen aşağılama” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçları kapsamında resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

YÜZLERİ DUVARA DÖNÜK DURDULAR

Şahıslar emniyete elleri arkadan kelepçeli şekilde, yüzleri duvara dönük şekilde belketildi.

GRATİS'TEN 'SIFIR TOLERANS' MESAJI

Gratis, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin incelendiğini ve söz konusu içeriklerin kurum değerleriyle bağdaşmadığının tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, terör, şiddet ve kamu düzenini zedeleyen hiçbir davranışa tolerans gösterilmeyeceği ifade edildi.

"KURUM DEĞERLERİYLE BAĞDAŞMAYAN İFADELER"

Gratis'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde gerçekleşen terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor; teröre karşı duruşumuzun tartışmasız olduğunu ve milli değerlerimizin her koşulda önceliğimiz olduğunu açıkça ifade ediyoruz.

Ülkemizin güvenliği için görev yapan emniyet güçlerimizin daima yanında olduğumuzu özellikle vurgulamak isteriz. Söz konusu olaya ilişkin sosyal medyada yer alan görüntü ve paylaşımlar tarafımızca derhal incelemeye alınmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu içeriklerin kurumumuz çalışanları tarafından kayda alındığı ve kurumumuzun değerleriyle kesinlikle bağdaşmayan ifadelerle paylaşıldığı tespit edilmiştir.

4 KİŞİNİN İŞİNE SON VERİLDİ

Şirket, olayda yer aldığı belirlenen 4 kişinin iş akitlerinin derhal feshedildiğini ve kurumla tüm ilişkilerinin kesildiğini duyurdu. Olayla dolaylı bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer kişiler hakkında ise hukuki süreç tamamlanana kadar görevden uzaklaştırma kararı alındığı bildirildi.