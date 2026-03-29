Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Atlıdere Mahallesi'ndeki Eşen Çayı kenarında olta ile balık avlayan evli ve iki çocuk babası 46 yaşındaki imam Yusuf Özde takılan oltasını kurtarmak istedi.

Oltayı kurtarmak için mücadele ederken dengesini kaybedip suya düşen Yusuf Özde akıntıya kapılın sürüklendi. Özde’yi görenler yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, arama kurtarma ve sağlık ekipleri geldi.

Sudan çıkarılan Özde yapılan tüm müdahalalere rağmen yaşamını yitirdi. Özde’nin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.