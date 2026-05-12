Adana’nın Ceyhan ilçesinde kamyonetle akıntılı sulara kapılma tehlikesi yaşayan iki vatandaş, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle hayata tutundu.

Olay, Veysiye Mahallesi sınırlarından geçen Karasu Çayı’nda meydana geldi. Çayın içinden geçerek karşı kıyıya ulaşmaya çalışan bir kamyon, suyun yükselmesi ve zemin yapısının elverişsizliği nedeniyle nehrin ortasında çakılı kaldı. Kamyonun içinde mahsur kalanların durumu fark eden çevre sakinleri, vakit kaybetmeden yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye hızla intikal eden Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri, profesyonel bir operasyon başlattı. Debisi yükselen çayda riskli bir noktada bekleyen 2 kişi, itfaiye ekiplerinin kurduğu halat düzeneği sayesinde güvenli bölgeye tahliye edildi.

Kurtarılan vatandaşların sağlık kontrolleri olay yerinde yapılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Suların içinde kalan kamyonun ise iş makineleri yardımıyla çıkarılması için çalışmalar sürüyor.