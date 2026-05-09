2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla Türkiye’deki yatırım ikliminde Türk Lirası rüzgârı esiyor. TCMB’nin nisan ayı hane halkı beklenti anketi ve BDDK’nın güncel verileri, döviz kurlarındaki yatay seyir ve TL mevduatın sunduğu yüksek getirinin meyvelerini verdiğini gösteriyor. Geçmişte güvenli liman olarak görülen döviz, artık vatandaşın öncelikli tercihleri arasında yer almıyor.

YATIRIMCI DÖVİZDEN KAÇTI, ALTIN VE KONUTA KOŞTU

Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen ankete göre, vatandaşların tasarruf eğilimlerinde çarpıcı bir tablo oluştu.

Ankete katılanların %48,8’i en güvenli liman olarak altını işaret ederken, %33,4’lük kesim tercihini gayrimenkulden yana kullandı. Bir dönem en popüler yatırım aracı olan döviz ise sadece %2,4’lük bir kesim tarafından tercih edilerek; vadeli mevduat (%4,4) ve otomobilin (%3,6) bile gerisinde kalarak listenin sonuna demir attı.

TL MEVDUAT, DOLAR VE EUROYU GERİDE BIRAKTI

Yılın ilk üç ayında yaşanan ekonomik veriler, vatandaşın neden TL’ye yöneldiğini kanıtlar nitelikte. Dolar kuru ilk çeyrekte %3,45 artışla 44,42 TL seviyesinden kapanırken, Eurodaki artış %1,75’te kaldı. Buna karşılık yaklaşık %11 getiri sağlayan TL mevduat hesapları, enflasyonun ve döviz kurlarındaki artışın üzerine çıkarak yatırımcısına reel kazanç sundu.

MEGA KENTLERİN DÖVİZ KARNESİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye'deki toplam mevduat büyüklüğü 24,3 trilyon TL sınırını aştı. Bu rakamın %43’ünü döviz hesapları oluştururken, miktar bazında aslan payı yine büyükşehirlere ait oldu.

MİKTAR BAZINDA EN ÇOK DÖVİZ BİRİKTİREN ŞEHİRLER:

-İstanbul: 5,03 trilyon TL (%40,98)

-Ankara: 1,28 trilyon TL (%33,41)

-İzmir: 535 milyar TL (%38,29)

ANADOLU'DA DÖVİZ TERCİHİ DAHA YÜKSEK

Türkiye Gazetesi'de yer alan habere göre, mevduat içindeki döviz payı incelendiğinde ise büyükşehirlerin aksine Anadolu şehirlerinin yoğunluğu dikkat çekiyor. Toplam birikiminin yarıdan fazlasını dövizde tutan illerin başında Aksaray ve Nevşehir geliyor.

Dövizin toplam mevduat içindeki payına göre en yüksek 5 il:

Aksaray: %60,07

Nevşehir: %60,06

Karaman: %57,07

Yozgat: %55,47

Bingöl: %55,37

EN AZ DÖVİZ BİRİKTİRENLERİN BAŞINDA ARDAHAN VAR

Listenin diğer ucunda ise döviz yerine yerel para birimine ve diğer araçlara güvenen iller yer alıyor.

Toplam mevduatı içinde dövizin payı en düşük olan il %29,71 ile Ardahan oldu. Onu Türkiye’nin finans merkezi Ankara (%33,41) ve Kars (%34,43) takip etti. Bu veriler, özellikle büyük finansal hareketliliğin olduğu Ankara ve İstanbul gibi şehirlerde TL mevduat hacminin daha geniş bir tabana yayıldığını gösteriyor.