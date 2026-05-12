Kurban Bayramı tatiliyle birlikte kapılarını açacak olan ünlü tatil beldelerinde bu yıl alışılmışın dışında bir hazırlık var. Özellikle yüksek gelir grubuna hitap eden mekanlar, maliyet artışlarını gerekçe göstererek fiyat listelerini Euro cinsinden belirledi. Tatilciler, sadece bir şeyler atıştırmak için bile döviz kurlarıyla hesap yapmak zorunda kalacak.

HAMBURGER 42, LAHMACUN 30 EURO

Bazı lüks işletmelerden sızan fiyatlar, "bu kadarı da olmaz" dedirten cinsten. Paylaşılan yeni sezon tarifelerine göre; basit bir hamburgerin fiyatı 42 Euro, bir pizzasının fiyatı 40 Euro ve salatanın bedeli yine 42 Euro olarak belirlenmiş durumda. Geleneksel lezzetimiz olan tek bir lahmacun için talep edilen rakam ise tam 30 Euro.

PLAJ GİRİŞ ÜCRETLERİ DE DUDAK UÇUKLATIYOR

Fiyatların bu denli tırmandığı nokta, her yıl olduğu gibi yine Türkiye'nin gözbebeği Bodrum oldu. Ünlülerin ve sosyetenin akın ettiği bu gözde ilçede, sadece bir otelin plajına adım atmanın, yani tek kişilik girişin bedeli 230 Euro'ya ulaştı.

Konaklama tarafında da durum farksız; Sabah'ta yer alan habere göre, ilçedeki otellerde gecelik oda fiyatları 10 bin TL’den başlıyor. Ancak "sınır tanımayan" konfor arayanlar için ultra lüks seçeneklerde bu rakam gecelik 100 bin TL bandını görmüş durumda.

Sektör temsilcileri, bu uçuk fiyatların sadece belirli "segment" mekanlarda geçerli olduğunu, bölgede halen her bütçeye hitap eden, yerli turistin cebini yakmayacak alternatif işletmelerin ve konaklama tesislerinin bulunduğunu hatırlatıyor.