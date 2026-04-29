Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinde polis, “Hells Angels” adlı motosiklet çetesine yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Yaklaşık 1200 polis memuru, Leverkusen, Köln, Dortmund ve Duisburg’un da aralarında bulunduğu 28 kentte eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

50 ADRESE BASKIN

Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanlığı, sabahın erken saatlerinden itibaren 50’den fazla adrese baskın düzenlendiğini duyurdu. Baskın yapılan yerler arasında çete üyeleri ile iş ortaklarına ait konutlar ve ofislerin bulunduğu belirtildi.

Bakanlık, söz konusu operasyonun ülke tarihinde bir motosiklet çetesine karşı gerçekleştirilen en büyük operasyon olduğunu açıkladı. Operasyonla eş zamanlı olarak çetenin Leverkusen merkezli derneğinin de yasaklanarak feshedildiği bildirildi.

Operasyon kapsamında en az 1 kişinin gözaltına alındığı aktarılırken, yapılanmanın “suç örgütü kurma şüphesiyle” soruşturulduğu ifade edildi.

469 ÜYESİ VAR

KRV polisine göre Hells Angels’ın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yaklaşık 469 üyesi bulunuyor. Bu sayı, örgütü eyaletteki en büyük motosiklet çetesi konumuna getiriyor.

ABD ve Avrupa’nın farklı ülkelerinde de faaliyet gösteren Hells Angels, sık sık suç olaylarıyla anılması nedeniyle Hollanda’da yasaklanmıştı.

Çetenin elebaşılarından biri olduğu öne sürülen ve “Cehennem Necati” olarak bilinen Necati Arabacı, Ekim 2025’te Türkiye’de gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Köln doğumlu Arabacı’nın İzmir’de tutuklu bulunduğu ve hakkında 35 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı belirtildi.

'KÖLN BABASI'

DW Türkçe'nin haberine göre yaklaşık iki yıl önce Türkiye’de suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile bağlantısıyla gündeme gelen Necati Arabacı, Almanya yeraltı dünyasında uzun süredir bilinen bir isim olarak öne çıkıyor. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Arabacı’nın, sınır dışı edilmesinin ardından uzun süredir Almanya’ya giriş yapamadığı ifade ediliyor.

“Köln Babası” ve “Cehennem Necati” lakaplarıyla tanınan Arabacı, Almanya’da çeşitli suçlardan hüküm giymiş ve hapis yatmış bir suçlu olarak biliniyor.

1972 yılında Köln’de Türk göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Arabacı’nın ailesine dair sınırlı bilgi bulunuyor. Avrupa çapında şiddet olaylarıyla anılan Hells Angels motosiklet kulübünün liderlerinden biri olduğu belirtilen Arabacı’nın, Alman makamlarının dikkatini 1990’lı yıllarda çektiği ifade ediliyor.

GENELEVLERDEN SERVET KAZANDI İDDİASI

İddialara göre Arabacı, Hells Angels’a yakın güvenlik görevlileriyle bağlantıları sayesinde Köln’ün genelevler bölgesinde nüfuz kazandı.

Bu dönemde Köln yakınlarındaki Elsdorf’ta “Babylon”, Leverkusen’da “Wiago” ve Mallorca’daki çeşitli işletmelerde faaliyet göstererek servet kazandığı, daha sonra paravan şirketler üzerinden çok sayıda genelev sahibi olduğu ve etkisini Frankfurt ile Ruhr bölgesine de yaydığı Alman basınında yer aldı.

2000’li yıllara gelindiğinde hakkında yürütülen süreçler ağırlaştı. 2002 yılında tutuklanan Arabacı, 2004’te suç örgütü liderliği, fuhuşa zorlama, insan kaçakçılığı ve soygun suçlarından 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Bochum Cezaevi’nde tutukluyken bir savcıya yönelik suikast planı yaptığı iddiası ortaya atılsa da, bu iddia delil yetersizliğinden ilerlemedi. Arabacı 2007’de cezasının üçte birini tamamladıktan sonra Türkiye’ye sınır dışı edildi.

Sınır dışı edilmesine rağmen Avrupa’daki faaliyetleri sürdü. 2010 yılında “Hells Angels MC Nomads Türkiye” başkanı olarak anıldığı ve Avrupa genelinde genelevler ile yasa dışı ağını genişlettiği iddia edildi. Güvenlik birimleri ayrıca Arabacı’nın uyuşturucu kaçakçılığı ve Güney Amerika’dan eroin temin ederek gelir elde ettiğinden şüphelendi.

1948’de kurulan ve 32 ülkede faaliyet gösteren Hells Angels motosiklet kulübü, zaman zaman suç olaylarıyla gündeme geldiği için Hollanda’da yasaklanmıştı. Arabacı’nın ise kulübün Avrupa yapılanmasında etkili isimlerden biri olduğu öne sürülüyor.

2015’te hakkında Avrupa Birliği çapında yakalama kararı çıkarıldı. 2018’de Türkiye’de gözaltına alındı ancak delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

2023 yılında ise suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın oğlunun sünnet düğününde görüntülendi. Törene katılan Arabacı’nın çocuğa çok sayıda altın takması da kamuoyunda dikkat çekti.

Son olarak Slovakya’da, Almanya’nın Schengen Bilgi Sistemi’ne girilen bir ihbar doğrultusunda gözaltına alındığı, ifadesinin ardından 30 gün içinde ülkeyi terk etmesi şartıyla serbest bırakıldığı açıklanmıştı.