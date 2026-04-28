Türkiye sanayisinin köklü firmalarından biri daha konkordato sürecine girdi.

Kökleri 1844 yılına kadar dayanan Çelikerler Çelik ve Celtaş Lojistik, mali darboğazı aşamayarak konkordato başvurusunda bulundu.

Bartın 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, şirket ve ortakları için üç aylık mühlet kararı verdi.

Mahkeme aynı zamanda şirketin mali yapısının yakından takip edilmesi için de iki kişilik konkordato komiseri heyeti atandı.

Şirketin kaderini belirleyecek sonraki duruşma ise 9 Temmuz'da görülecek.

ŞİRKETİN 182 YILLIK GEÇMİŞİ VAR

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Bartın Kumluca'da 1844 yılında sıcak demircilik ile iş hayatına başlayan Çelikerler, 2003 yılında şirketleşmişti.

İmalatlarını 25 bin metrekarelik üretim tesislerinde gerçekleştiren şirket, Filistin, Almanya, Katar, Irak, İzlanda, İspanya, Güney Afrika, Azerbaycan, Libya, Dubai gibi 12 farklı ülkede gerçekleştirdiği projeler ile hızlı bir büyüme sürecine girmişti.