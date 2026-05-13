Ankara Keçiören’de düzenlenen 'Turkomania Fest' adlı etkinlikte sahneye çıkan bir kişi, 90'lı yıllarda faili meçhul cinayetlerinin sembolü haline gelen JİTEM'de görevli ve öldürülüp cesedi yol kenarına bırakılarak kendisi de faili meçhul bir cinayete kurban giden Binbaşı Ahmet Cem Ersever'in kostümünü giydi.

"BEYAZ TOROS'LA GELECEKTİM"

Adının Emre olduğunu söyleyen kişi ‘Beyaz Toros’lardan da söz ederek şunları söyledi:

“- Ben Emre Cüşan, Şehit Binbaşı Ahmet Cem Ersever kostümüyle katıldım. Kendisi Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele'nin kurucularından, terörün en çetin olduğu zamanlarda doğuda birçok operasyon yapmış bir şehidimiz. 4 Kasım 1993 yılında şehit edilmiştir kendisi. Beyaz Toros'larla anılıyor, bugün bir beyaz Toros'la gelecektim ancak kalmamış.

- Ben normalde Cosplay, kostüm işleriyle ilgilenmiyorum, konsept dışı kalmayayım diye böyle giyinmiştim ancak çok da beğenildi. Çok da fazla fotoğraf çekildiler. Çok teşekkür ediyorum size destekleriniz için, kendinize iyi bakın."