Ünlü komedyen Cem Yılmaz, diş tedavisinin ardından yaşadığı beklenmedik olay yaşadı.

Snob Magazin'de yer alan habere göre narkozun etkisinde olduğunu belirten Cem Yılmaz, konuşmakta zorlandığı sırada aracına yöneldi.

Bu esnada yanına yaklaşan bir kişi ünlü komedyenden para talebinde bulundu. Ancak Cem Yılmaz'ın herhangi bir karşılık vermeden yoluna devam etmesi üzerine dilenci sinirlendi.

'BİR YARDIM ET BE'

İstediği yardımı alamayan dilenci, Cem Yılmaz'ın arkasından yüksek sesle "Bir yardım et be, Allah belanı versin!" diye bağırdı.

Sokakta yaşanan o anlar çevrede bulunan kişiler tarafından da dikkatle izlendi. Cem Yılmaz'ın yaşadığı olay kısa sürede gündem olurken, sosyal medyada da çok sayıda yorum yapıldı.