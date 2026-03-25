Keskin virajları, heyelan ve çökmeler ile gündeme gelen Kozan-Feke-Saimbeyli-Tufanbeyli karayolu dikiş tutmuyor. Yolu iyileştirmek için ihale alan şirket çalışmalarını bitirince yol bir kez daha çöktü. Bu kez iyileştirme çalışması için ilkinde başarısız olan firma birkez daha seçildi, hem de 1 milyar lira daha fazla para ödendi. Yolun iyileştirilmesi için 4 yılda 2 milyar 605 milyon lira harcandı. Bu ihalelerin hepsini alan isim ise AKP döneminde yıldızı parlayan İntekar firması oldu. Şirketin sahibi ‘Cemil Hoca’ adıyla tanınan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na yakın bir isim olan ilkokul öğretmeni Cemil Demir çıktı.

Yine pazarlık usulü

Sürekli çöken yolun iyileştirilmesi için açılan ilk ihaleyi İntekar firması 779 milyon 999 bin 399 liraya aldı. Yolda yenileme ve tahkimat yapıldı ancak sorun çözülemedi, yine çökmeler oldu. Bunun üzerine ikinci iyileştirme ihalesi açıldı ve aynı firma bu ihaleyi 1 milyar 825 milyon 396 bin liraya kazandı. Şirketin kasasına 4 yılda 2 milyar 605 milyon TL girdi ama yol çökmeye devam ediyor.

İhaleler istenmeyeni eleme aracı olarak kullanıldığı gerekçesiyle eleştirilen Pazarlık 21B usulüyle yapıldı ve Cemil Demir’in sahibi olduğu İntekar Yapı Turizm Elektrik İnşaat Şirketi kazandı. İlk ihale sonrası yapılan yol çalışmaları sonuç vermedi yol yine çökünce ikinci ihale 24 Mart 2026’da yapıldı. İntekar şirketi 1 milyar 825 milyon 396 bin 850 liraya aldı. Şirket 29 Ocak 2027’ye kadar çökmeleri önleyecek biçimde yolu düzenleyecek.

75 milyar liralık ihale zengini

İntekar şirketinin sahibi Cemil Demir’in Demce adlı bir şirketi daha bulunuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na yakınlığıyla tanınan Demir, TCDD’nin Siirt Kurtalan Demiryolu Yapım ihalesini de 18 milyar 873 milyon lira bedelle almıştı. Aynı firma, 2024’te de İskenderun Topboğazı Otoyolu ihalesini 21 milyar 413 milyon liraya kazandı. İntekar firması 2020 yılından bu yana 46 milyar lira, Demce şirketi ise 29 milyar liralık ihale kazanarak devlet ihalelerinden toplamda 75 milyar lira aldı.