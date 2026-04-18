İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin nisan ayı olağan toplantısının üçüncü birleşiminde konuşan Başkan Cemil Tugay, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Karşıyaka'daki belediye hizmet alanı satışına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"BELEDİYE OLARAK BİZ BİLE GİREMEDİK"
Bölgenin bir belediye hizmet alanı olduğunu ve normal şartlarda belediyeden başka kimsenin işine yaramayacağını belirten Tugay, belediye olarak ihaleye girmek istediklerini ancak şartname engeline takıldıklarını söyledi. TOKİ'nin tarihinde ilk defa alımda öncelik hakkı veren bir şartnameyle ihaleye çıktığını ve "Burada hissesi olana alımda öncelik veriyoruz" dediğini aktaran Tugay, büyükşehir belediyesinin emlak yetkililerinin bu kural yüzünden ihaleye dahil olamadığını dile getirdi.
DİKKAT ÇEKEN 94 METREKARE DETAYI
İhaleye sadece bir kişinin girebildiğini ve arazinin 140 milyon liranın üzerinde bir bedelle satıldığını ifade eden Tugay, sürecin başından itibaren planlandığını iddia etti. Tugay'ın iddialarına göre; söz konusu şahsa asıl ihaleden yaklaşık bir buçuk ay önce aynı alandan 94 metrekarelik küçük bir hazine hissesi metrekaresi 98 bin liradan satıldı. Bu sayede arazide resmi "hissedar" konumuna getirilen şahıs, bir buçuk ay sonra yapılan asıl büyük ihalede konulan "hissedarlara öncelik" şartı sayesinde arazinin geri kalanını metrekaresi 45 bin lira gibi çok daha düşük bir bedelle tek başına satın aldı.
"YAPILAN ŞEYTANLIĞA NUTKUM TUTULDU"
Satışın başka kimsenin alamayacağı şekilde özel olarak ayarlandığını vurgulayan Tugay, duruma tepki gösterdi. Bir buçuk ay arayla aynı arazideki metrekare fiyatı farkına ve hisse oyununa dikkat çeken Tugay, "Bu kadarını hakikaten kim düşünebilir? Ben öyle dedim ama yapılan şeytanlığa yemin ederim nutkum tutuldu" ifadelerini kullandı.