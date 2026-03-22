Türkiye genelinde bahar mevsimine geçiş süreci yaşanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden kış şartlarını aratmayan bir hava tahmin raporu yayımlandı. Marmara’dan Güneydoğu Anadolu’ya kadar uzanan geniş bir hat, çok bulutlu ve yağışlı sistemin etkisi altına girdi.
İSTANBUL’DA GÜNEŞSİZ GÜNLER UZADI
İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde gri gökyüzü ve yağışlı hava hakimiyetini sürdürüyor. Tahminlere göre, İstanbul’da "güneşsiz günler serisi" en az 1 hafta daha uzayacak. Yarın yurt genelinin büyük bölümünde aralıklı yağışlar beklenirken; Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.
BİRÇOK İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Hatay, Adana, Mersin, Elazığ, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa çevreleri ile Gaziantep'in doğu ve Van'ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte oluşabilecek sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında hava sıcaklıklarının değişimiyle birlikte çığ ve kar erimesi riski bulunuyor. Yüksek kesimlerde ise tipi, buzlanma ve don olaylarına karşı uyarı yapıldı.
SICAKLIKLAR BATI’DA HAFİF ARTIYOR
Hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. 5 günlük hava tahmin raporuna göre, yağmur ve soğuk havanın perşembe gününe kadar etkisini yitirmeyeceği, genel tablonun ise 7 gün boyunca yağışlı kalacağı bildirildi.