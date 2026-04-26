Türkiye’de kamu varlıklarının özelleştirilmesiyle büyüyen şirketlerin başında gelen Cengiz Holding, yine vergi kıyağı ve maden kapasite artışı ile gündemde. Yatırımcılara özel statü sağlayan Özel Endüstri Bölgesi (ÖEB) uygulaması, iktidara yakınlığı ile tanınan iş insanı Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu holding için adeta otomatiğe bağlandı.

VERGİ MUAFİYETİ

Cengiz Holding’in özelleştirme yoluyla devletten satın aldığı Eti Alüminyum AŞ’nin Seydişehir’deki 264.98 hektarlık alanı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla ÖEB ilan edildi. Böylece özel statülü ÖEB halkasına Seydişehir Eti Alüminyum da eklendi. Cengiz’in Samsun ve Mardin’deki Eti Bakır tesisleri de daha önce ÖEB statüsüne alınmıştı. Yatırım ve üretim süreçlerinde kolaylıklar sağlayan karar, ‘Ayrıcalık zinciri büyüyor mu’ sorusunu akıllara getirdi.

Bu statü şirketlere ayrıcalıklar getiriyor. Yeni yatırımlara yönelik izinler hızlanıyor, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED), ruhsat, imar süreçleri tek merkezden yürütülüyor. Bürokrasi azalıyor, kurumlar arası süreçler kısalıyor. Teşvikler güçleniyor. Vergi, harç ve yatırım destekleri genişliyor. Yeni ÖEB statüsüyle enerji yatırımlarının genişletilmesi de çok daha kolay hale geldi.

Madene 2 kat kapasite izni

İzmir’in Ödemiş ve Beydağ ilçeleri sınırlarında, Eti Bakır AŞ tarafından işletilen antimuan madeninin kapasite artışı projesinde ÇED olumlu kararı verildi. Cumhuriyet Gazetesi’ndeki habere göre, bölge halkı tarafından ‘ölüm çukuru’ olarak nitelendirilen tarım ve su kaynaklarının kalbindeki maden, ÇED ile yıllık 28 bin 800 ton olan antimuan cevheri üretim kapasitesindeki artışla 50 bin ton olacak. Kapasite artışıyla ÇED alanı 31.3 hektarlık alana yayılacak.