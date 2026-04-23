Son yıllarda yeraltı zenginlikleriyle sık sık gündeme gelen ve maden şirketlerinin ağzını sulandıran Eskişehir’in su havzaları ve tüm doğal güzellikleri şirketlerin hedefinde.

Bu günlerde köylülerin eylemlerle karşı çıktığı, Cengiz Holding’e ait Eti Bakır’ın projesi olarak bilinen maden alanının artık Mehmet Cengiz’in olmadığı ortaya çıktı. Eti Bakır’ın ÇED raporu için başvurduğu Alpagut-Atalan Altın Madeni Projesi için önceki gün bilirkişi keşfi yapılmıştı. Keşif haberinin ardından Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz Holding gazetemize yaptığı açıklamada, “Eskişehir’deki Alpagut-Atalan Altın Madeni Projesi Cengiz Holding, grup şirketi olan Eti Bakır ya da herhangi bir grup şirketimize ait değildir” dedi.

SATIŞIN AYRINTISI YOK

Cengiz, maden projesinin kimin olduğundan söz etmese de SÖZCÜ, projenin Cengiz’in ailesinden bir ismin şirketine satıldığı bilgisine ulaştı. Yüz ölçümünün yüzde 71’ine maden arama ruhsatı verilen Eskişehir’deki Alpagut-Atalan Altın Madeni Projesi’nin satışına ilişkin ayrıntılar ise henüz bilinmiyor. “Satış kime, ne zaman yapıldı, hangi şartlarda gerçekleşti” soruları yanıt bekliyor.

Alpagut’ta yapılacak maden için şirketin yaklaşık 20 bin dönümlük ruhsat alanı var. Açılacak ocağın derinliği 500 metre olacak, bu yaklaşık 160 katlı bir bina yüksekliğine denk geliyor.