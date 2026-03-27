Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, dün akşam ani burun kanaması şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerde iki damarının tıkalı olduğu tespit edildi; bir damara stent takılırken, diğerine ise planlı olarak bir ay sonra müdahale edileceği belirtildi.

DURUMUYLA İLGİLİ İLK BİLGİ

Sanatçının yakın çevresinden alınan bilgilere göre, Kurtoğlu’nun genel sağlık durumu iyi ve durumunun kontrol altında olduğu öğrenildi. Konu sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, hayranları sanatçının hızlıca iyileşmesi için destek mesajları paylaştı.

BİR AY SONRA MÜDAHALE EDİLECEK

Cengiz Kurtoğlu’nun tedavisi devam ederken, doktorları durumunun stabil olduğunu ve herhangi bir komplikasyon yaşanmadığını açıkladı.

Bir damarına stent takılan Kurtoğlu'nun diğer damarıyla ilgili müdahale bir ay sonra yapılacak.

SAĞLIK SORUNU NEDENİYLE SAHNESİNİ İPTAL ETTİ

Sahne öncesinde yaşadığı rahatsızlığı sosyal medya hesabından da duyuran sanatçı, sağlık durumu nedeniyle konserin ertelendiğini açıkladı.

Yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

“Değerli dinleyicilerimiz, 28 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan konserimiz, yaşanan sağlık sorunları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günlerde görüşmeyi dileriz.”