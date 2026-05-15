Tenerife’de yaşayan bölge sakinleri ve adada bulunan turistler, 15 Mayıs Cuma günü cep telefonlarına gelecek yüksek sesli ve aniden çalacak olan acil durum uyarısına karşı bilgilendirildi. Kanarya Adaları Hükümeti, Tenerife Meclisi (Cabildo) tarafından koordine edilen kapsamlı bir orman yangını tatbikatı çerçevesinde, ES-Alert olarak bilinen kamu uyarı sistemini test edeceğini duyurdu.

KAPALI ALANDA KALMALARI İÇİNTALİMAT VERİLECEK

Sabah saat 08:00 ile öğleden sonra 14:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan bu simülasyonda, CECOES 112 acil durum merkezi tarafından gönderilecek mesajla Tenerife’nin kuzeyindeki La Guancha bölgesinde yaşayanlara, temsili yangın nedeniyle kapalı alanlarda kalmaları yönünde bir talimat iletilecek.

Mobil şebeke dalgalarının yayılım kapasitesine bağlı olarak, bu yüksek tonlu uyarının San Juan de la Rambla, La Orotava ve Icod de los Vinos’un yüksek kesimleri gibi çevre belediyelerin yanı sıra, istisnai olarak komşu ada La Palma’nın güney kesimlerinden de duyulabileceği belirtildi.

TEST İBARESİ YER ALACAK

Sistem tarafından gönderilecek metinde, herhangi bir karışıklığa yer vermemek adına uyarının bir test olduğunu ifade eden "PRUEBA" ibaresi yer alacak. Yetkililer, mesajı alan kişilerin paniğe kapılmamasını, metni okuduktan sonra ekrandan kaldırmak için "Tamam" seçeneğine basmasını ve kesinlikle acil yardım hattı olan 112’yi arayarak meşgul etmemesini vurguladı.

Ayrıca trafikte seyir halinde olan sürücülerin mesajı okumak için araçlarını güvenli bir noktaya çekmeleri, ailelerin ise durumdan endişe duyabilecek yaşlı bireyleri önceden bilgilendirmeleri istendi.

HALKI YÖNLENDİRMEYİ AMAÇLIYOR

Teknik açıdan bakıldığında, uçak modunda olmayan ve açık konumdaki tüm uyumlu cihazlar mesajı anında alacak; kapsama alanı dışında olan telefonlara ise sinyal alınır alınmaz uyarı ulaşacak. Android 11 ve iOS 15.6 sürümü üzerindeki güncel 4G ve 5G bağlantılı telefonların çoğunda bu özellik varsayılan olarak aktif bulunuyor.

Daha önce Tenerife ve La Palma’daki gerçek orman yangınları ile Therese Fırtınası sırasında etkin bir şekilde kullanılan bu dijital sistem, halkın afet anlarında hızlıca yönlendirilmesini amaçlıyor.