5G teknolojisinin etkisiyle küresel akıllı telefon ve tablet pazarında büyüme beklentileri sürerken, artan üretim maliyetleri tüketiciyi zorlamaya devam ediyor. Türkiye’de geçen yıl yaklaşık 12 milyon cep telefonu ve 2 milyon tablet satılırken, sektör temsilcileri özellikle yarı iletken maliyetlerindeki hızlı yükselişin önümüzdeki dönemde cihaz fiyatlarını daha da yukarı taşıyabileceği uyarısında bulunuyor.

Sektörün geçmiş dönem performansını ve gelecek beklentilerini analiz eden Samsung Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, 2025 yılında gelişmiş ülkelerdeki pazarın enflasyon ve yüksek faiz oranları nedeniyle yavaşladığını, ancak gelişmekte olan ülkelerin etkisiyle küresel pazarın yılı yüzde 3 ile yüzde 4 ortalamayla kapattığını belirtti.

"YÜZDE 25 ZAM GELEBİLİR"

BloombergHT'de yer alan habere göre Türkiye’de ise geçtiğimiz yıl 12 milyona yakın cep telefonu ve yaklaşık 2 milyon adet tablet satışı gerçekleştiğini ifade eden Azdemir, 2026 yılı için de benzer büyüme oranlarının korunduğunu dile getirdi.

Murat Azdemir, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasındaki savaşın etkisiyle yarı iletken maliyetlerinde geçtiğimiz hafta 9 ile 9,50 kat arasında bir artış yaşandığını açıkladı.

Azdemir, zam beklentisini şu verilerle detaylandırdı:

"Bugün ortalama bir akıllı telefonun içinde yarı iletken maliyetinin yüzde 20 ile yüzde 25 gibi düşünürsek yani bu artan fiyatla beraber ürünlerin maliyeti çok hızlı şekilde yükseliyor. Yaklaşık her ay fiyat revizyonu görüyoruz çip tarafında her hafta değişen bir fiyatlama var dolayısı ile ileriye dönük bir fiyatlama yapmak kolay değil. Bu 1 ile 1.5 sene daha böyle devam edecek gibi görünüyor çünkü yarı iletken talebi çok güçlü, ürün tedariği zorlaştı. Geçen yıl ile bu yıl arasına baktığımızda bizim gördüğümüz fiyat değişikliği şu anda dolar bazında yüzde 25 oldu. Önümüzdeki dönemde trendin böyle devam edeceğini tahmin ediyoruz. Türkiye'de bunun üzerine lojistik maliyeti, kur farkı ekleniyor ama global endeksten bakacak olursak yüzde 20 ile yüzde 25 daha fiyat artışı görebiliriz."