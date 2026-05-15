CHP yönetiminin, devam eden “mutlak butlan” davası ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in “etkin pişmanlık” kapsamında verdiği ifadeler nedeniyle olası bir kapatma davası riskiyle karşı karşıya olduğu yönündeki iddialar siyaset gündemini hareketlendirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçtiğimiz hafta SÖZCÜ TV’de yaptığı “Yedek parti var mı? Var. Ama mutlak butlana karşı değil; kapatma davasına karşı” açıklaması tartışmaları büyütürken, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

“CHP’Yİ KAPATMA HAYALİ KURANLAR MİLLETİN HAFIZASINA BAKSIN”

Yazılı bir açıklama yapan Gürsel Erol, son dönemde televizyon ekranlarında CHP’ye yönelik yapılan yorumlara bugüne kadar yanıt verme ihtiyacı duymadığını belirterek, kapatma tartışmalarına sert sözlerle karşı çıktı.

Erol, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılmasını yorumlamak ve konuşmak, ‘yedek parti’ hesapları yapmak CHP’nin tarihini, kültürünü ve köklerini bilmemektir” ifadelerini kullandı.

CHP’nin Cumhuriyet’in kurucu partisi olduğuna vurgu yapan Erol, “Cumhuriyet Halk Partisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisidir. 103 yıllık bir çınardır. CHP’yi kapatma hayali kuranlar ve bunun üzerinden siyaset yapanlar önce bu milletin hafızasına baksın” dedi.

“KİMSENİN SİYASİ İRADESİ YETMEZ”

Erol açıklamasında, CHP’nin Türkiye’nin kurucu değerleriyle özdeş olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülkenin kurucu değerleriyle ve CHP ile uğraşmaya kimsenin gücü de siyasi iradesi de yetmez. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılmasını konuşmak, tam da istendiği gibi yapay gündem oluşturmaktır.”

Kapatma tartışmaları üzerinden toplumsal korku yaratılmak istendiğini savunan Erol, “Bunu aklından geçiren karşısında milyonları bulur. Kimse boş hayaller kurmasın” dedi.

“ATATÜRK’ÜN EMANETİ”

Açıklamasında Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim iki büyük eserim vardır; biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’dir” sözünü hatırlatan Erol, CHP’nin tarihsel misyonuna dikkat çekti.

Erol, “103 yıllık bu çınar dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır, yarın da bu milletin umudu olmaya devam edecektir. Artık bu konuyu kapatın” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.