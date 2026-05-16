Gazeteci Fatih Altaylı, AKP'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın eşi Yasin Köksal ile görüşmesini aktardı.

‘700 MİLYON TL’LİK SORUŞTURMA OLMADI’

Altaylı, Yasin Köksal'ın hakkındaki 700 milyon liralık yolsuzluk iddialarına ilişkin olarak, "Benim hakkımda ya da bizim hakkımızda 700 milyon TL’lik böyle bir soruşturma hiçbir zaman olmadı. Benim böyle bir soruşturmadan haberim yok" dediğini ifade etti.

‘TANIŞTIĞIMIZDA İKİMİZ DE EŞLERİMİZDEN AYRILMIŞTIK’

Yasin Köksal, Burcu Köksal’ın hiçbir zaman danışmanlığını yapmadığını söylerken, "Tanıştığımızda ikimiz de eşlerimizden ayrılmıştık. Danışmanlık ise asla söz konusu olmadı. Bir gün bile TBMM’de ya da başka bir yerde Burcu Hanım’ın danışmanlığını yapmadım. Böyle bir kadroda asla bulunmadım" dedi.

‘GEREKİRSE KOCANI BOŞA’

Köksal'ın eşi hakkındaki yolsuzluk iddiaları sebebiyle AKP'ye katıldığı ileri sürülmüştü. Özel, Sözcü TV canlı yayınında Köksal'ın istifasından önce, "Daha önce 'Senin arkanda sonuna kadar dururuz. 'Gerekirse boşa kocayı ama partine, kendine bunu yapma. Varsa bir yanlışlığı hırsızlığı, parti senin arkanda durur' dedim. 'Benim bir yere gideceğim yok' dedi. Ama bu sefer durum biraz daha farklı görünüyor. Ben de kendisine ulaşamadım" ifadelerini kullanmıştı.

‘İHANETİN HER TÜRLÜSÜ’

Altaylı, ‘İhanetin her türlüsü’ başlıklı yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Meseleyi Lütfü Türkkan toplumun önüne getirdi. İsim vermeden.

Bir kadın milletvekili, milletvekili seçildikten sonra seçildiği ilden bir gazeteciyi “danışmanı” olarak Ankara’ya getirmiş, bir süre sonra milletvekili ile danışmanın arasında ilişki olduğu iddiaları yayılmış ve sonunda milletvekili kadın eşinden boşanıp memleketten getirdiği “danışmanı” ile evlenmişti.

Bu bir “ihanet” imasıydı, bir çapkınlık imasıydı.

Açıkçası çok da umursamadım görünce. Eski bir olaydı, o günlerde değil bugünlerde gündeme gelmesi ilginçti ama erkek milletvekilleri kadar kadın milletvekilleri de çapkın olabilir, ihanet edebilirdi. İhanetin cinsiyeti de olmazdı, erkek yapınca normal karşılayıp, kadın yapınca ayıp diyecek halimiz yoktu.

Sonuçta özel hayattı.

Daha sonra memleketten getirdiği danışmanla ilişki kurup kocasını boşayan ve danışmanı ile evlenen kadın milletvekilinin şimdilerin Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal olduğunu öğrendik. O zamanki soyadı “Kaşıkçı” idi ve evlendikten sonra danışmanının soyadını almış, Burcu Köksal olmuştu. Dediğim gibi özel hayattı ve bizi de hiç mi hiç ilgilendirmiyordu. Sadece siyasetçimizde ihanetin siyasetle sınırlı olmadığını öğrenmiştik”.