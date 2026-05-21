CHP'nin kurultay davasına yönelik mutlak butlan kararı çıktı.

Buna göre, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi, her iki kurultay hakkında da tedbirli "mutlak butlan" kararı verdi.

Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

CHP'DEN GENEL MERKEZ'E ÇAĞRI

Söz konusu gelişmenin ardından CHP, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplanma kararı aldı.

CHP, "mutlak butlan" kararının ardından Özgür Özel'in çağrısıyla partilileri Genel Merkez'e çağırdı.

CHP'den tüm üyelere gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Partimizin tüm üyelerini ve tüm örgütümüzü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in çağrısıyla Genel Merkezimize davet ediyoruz."

İSTANBUL PROGRAMI İPTAL EDİLDİ

Öte yandan Özel'in yarın yapılacak İstanbul programı iptal edildi.