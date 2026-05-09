CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Gökhan Böcek’in "etkin pişmanlık" ifadesinde yer alan iddialara ilişkin konuştu.

İfadeyi okuyunca dehşete düştüğünü belirten Ağbaba, ismi geçen şahısla herhangi bir ilişkisinin olmadığını söyledi. Ağbaba, şunları söyledi:

-İfadeyi okuyunca dehşete düştüm. Şaşkınım. Maalesef devlet içine sızmış bir çete tarafından organize edilen bir iftirayla karşı karşıyayım.

-Biliyorsunuz, ismi geçen şahsın özel görüntüleri servis edildi. Ardından bu ifade ortaya çıktı. Şaşkınım, dehşet içerisindeyim. Bunu yapan, devlet içerisine sızmış bir çete.Ben Gökhan Böcek’i sadece 16 Eylül 2025 tarihinde cezaevinde gördüm. Telefonumda kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem. Hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi. Ve alçakça bir iftirayla karşı karşıyayım.

"VARSA İRTİBATIM HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIM"

'Veli Ağbaba tarafından arandım' diyor. Yahu kardeşim, elinizde devlet var, emniyet var, MİT var. Ortaya çıkarırsın. Beş dakikalık iş. Vela Baba tarafından telefonundan Gökhan Böcek aranmış mı, aranmamış mı ortaya çıkar. Aramışsa ben her şeyi yapmaya hazırım. Bir irtibatım varsa her şeyi yapmaya hazırım. Ama alçakça bir iftirayla, bir kumpasla karşı karşıyayım.”

"20 MİLYON DOLARDAN BİR MİLYON EUROYA DÜŞTÜLER"

Ne dediler? ‘Genel Başkana 20 milyon dolar verdi’ dediler bir benzinlikte. Bunun yalan olduğu ortaya çıktı. O tarihte Genel Başkan’ın Ankara’da olduğu ortaya çıktı. Bir iftira olduğu ortaya çıktı. Yalan çıktı. 20 milyondan 1 milyon euroya düştüler. Hiç sormuyor musunuz kardeşim, bu 1 milyon euroyu nasıl aldın? Havaalanına nasıl bindin, nasıl indin, kim bıraktı? Sorulmuyor. Koca 1 milyon euroyu ismini bilmediği, hatırlamadığı birine teslim ediyor, 6. katta. Araştırdık; genel merkezimize bu şahsın giriş çıkışı yok o tarihlerde. Gelmemiş genel merkeze. Alçakça bir yalan, alçakça bir iftira."

"KİMİN BİR EUROYLA İLİŞKİSİ VARSA O DA ALÇAKTIR”

CHP’nin bu tür kumpas ve iftiralarla saldırıldığını belirten Ağbaba, iddiaların milyonda birinin bile doğru olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

-Koca koca gazeteler manşet yapıyorlar. ‘Veli Ağbaba’ya 1 milyon euro verildi’ diyorlar. Şaşkınlık içerisindeyim. Korkunç bir olay. Bir vatandaşa, bırakın milletvekilini, böyle alçakça bir saldırı olabiliyor. Ve bu saldırıyı, devlet içerisine sızmış bir çete eliyle yapıyorlar. Bunu da yandaş medya, yandaş basın paylaşıyor.

-Allah’a sığınıyorum, başka bir şey demiyorum. Böyle bir şey olur mu? Bakın tekrar söylüyorum: Benim aldığım iddia edilen 1 milyon euro değil; bu iddiaların milyonda biri doğru değil. Bu iftirayı yayanlar da, yapanlar da alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir. Kimin bir euroyla ilişkisi varsa o da alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir. Benim ömrümde böyle bir ilişkim olmadı, bundan sonra da olmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi’nin maalesef gelmiş olduğu noktada bu tür kumpaslarla, bu tür iftiralarla partimize saldırıyorlar, bana saldırıyorlar.

"DAVA AÇACAĞIM"

Pazartesi günü GSM operatörüne başvuracağım. Bu insanla telefonla görüşmüş müyüm, görüşmemiş miyim, o da ortaya çıkacak. Adam altıncı kata çıktığını söylüyor. Bizim genel merkezde nereye gelirsen, girişte kime geldiğini sorarlar. Ona göre kart verip yukarı çıkarsın. ‘Kime geldiğini hatırlamıyorum’ diyor. Bu kadar yalan, bu kadar iftira. Altıncı kat, genel merkezin en yoğun olduğu kat. Bilgi İşlem var, Spor Kurulu var, Genel Başkan’ın konuşmalarını hazırlayan birim var. Kapılar açık, koridorlar dolu. Oraya geliyor, 1 milyon euro teslim ediyor. Kime teslim ettin? ‘İsmini hatırlamıyorum. 35-40 yaşlarında birine teslim ettim’ diyor. Bir milyon euroyu teslim ettiğin kişiyi nasıl bilmiyorsun sen? Geldiğini biliyorsun, 1 milyon euro topladığını biliyorsun ama kime teslim ettiğini bilmiyorsun.

Böyle saçma sapan bir iddiayla, kirli bir kumpasla karşı karşıyayız. Dava açacağım. Hem tazminat davası açacağım hem suç duyurusunda bulunacağım."

"KİRLİ BİR OPERASYON"

Veremeyeceği hesabının olmadığını ifade eden Veli Ağbaba, sözlerini şöyle tamamladı:

-Ama maalesef bu organizasyonu yapanlar, devlet içerisine sızmış çeteler ve herkesin güvenmesi gereken Adalet Bakanlığı eliyle yapılıyor.

-Bu tamamen çökmüştür. Kirli bir operasyondur. Benim utanacağım, korkacağım bir şey yok. Her şeyim ortada. Hesabım araştırılsın. Savcılara çağrı yapıyorum, kendim de başvuracağım. Hesaplarımı araştırırsın, telefon görüşmelerimi araştırırsın, o tarihlerde ne yaptığımı araştırırsın, ortaya çıkacaktır.

-Bu iddiayı yapanlara da, yayanlara da, konuşanlara da Allah belasını versin. Kim bir euro, dinleyin, bir milyon euro almışsa Allah onun da bin türlü belasını versin. Başka bir şey diyemiyorum. Allah’a sığınıyorum, başka bir şey demiyorum.