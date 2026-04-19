Olay, saat 19.00 sıralarında Yatağan ilçesinde meydana geldi. Hakkında çok sayıda suç kaydı ve aranması bulunan Yalçın Demir Kırbaş’ı yakalamak isteyen Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerini fark eden Kırbaş, girdiği binanın çatısına çıktı. Buradan yan binanın çatısına geçmek isteyen Kırbaş, yaklaşık 5 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kırbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlattı.



CHP'Lİ ARAS'IN AİLE EVİNE SALDIRMIŞTI



1 Eylül'de Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın dedesi ile anneannesinin yaşadığı evin balkonuna molotofkokteyli atılmış, yapılan araştırmada saldırı gerçekleştiren iki isim tespit edilmişti.



Şüpheli iki kişiden biri olan Yalçın Demir Kırbaş hakkında hazırlanan iddianamede azmettirici Orhan Karafoğlu'nun molotof atılması işi için şüphelilere 10 bin lira teklif ettiği, pazarlıklar sonucu tutarın 20 bin liraya çıktığı, saldırıyı gerçekleştirenlerin yanlış balkona molotof attıkları, asıl hedefin ise Yunanistan'da cezaevinde olan Yunus Emre Fer olduğu yer aldı.