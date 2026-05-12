Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Germencik Belediyesi’ne yönelik inceleme başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde belediyede görevli bazı isimler hakkında işlem yapıldı. Bu kapsamda, belediyenin eski Fen İşleri Müdürü ve mevcut Park ve Bahçeler Müdürü Ali A. ile Fen İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan S.A. ve M.K., “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

