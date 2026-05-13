Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformları üzerinden paylaştığı videolar aracılığıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya yönelik ifadeleri nedeniyle Tamar Tanrıyar hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın, Özel ve Ağbaba’nın avukatları aracılığıyla sunulan suç duyurusu dilekçelerinin ardından "hakaret" ve "iftira" suçlamaları kapsamında başlatıldığı bildirildi.

Şikayet dilekçelerinde, bir YouTube kanalı üzerinden 9, 10 ve 11 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen yayınlarda yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı, tamamen kurgu olduğu ve kişilerin onur, şeref ve saygınlığına saldırı niteliği taşıdığı ifade edildi.

Söz konusu içeriklerin "kamu görevlisine görevinden dolayı ve şahsa alenen hakaret" suçunun unsurlarını barındırdığı kaydedildi. Ayrıca dilekçede, ilgili şahsın geçmişte de benzer asılsız iddialarda bulunduğu ancak yargı süresince bu iddiaları destekleyecek herhangi bir delil sunamadığı belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetlerin ardından yasal süreci işleterek soruşturma dosyasını hazırladı.

Tanrıyar'ın sosyal medya hesapları dün engellenmişti.