Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Oturumda, Türkiye’nin hava sahası güvenliği ve balistik füze savunma kapasitesine ilişkin verilen araştırma önergesi görüşüldü.

Önerge, Murat Emir tarafından gündeme alınırken, gerekçesini açıklamak üzere söz alan Eylem Ertuğ Ertuğrul, Türkiye’nin savunma politikalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ertuğrul, özellikle S-400 hava savunma sistemlerinin aktif olarak kullanılamamasını eleştirdi.

"S-400'LERİ ALDIK NEDEN KULLANAMIYORUZ?"

Hava savunma sistemleriyle ilgili geçmiş uygulamalara işaret eden Ertuğrul, "Hava savunmamızı güçlendirmek üzere Rusya'dan hava savunma sistemi aldık. O dönemin Millî Savunma Bakanı 'S-400 bütün dertlere deva olmaz, Türkiye kendi hava savunma sistemini geliştirmeli.' dedi” ifadelerini kullandı.

Ertuğrul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılında S-400 alımıyla ilgili sözlerini hatırlatarak, "Biz Ruslarla belki S-500'ü bile üreteceğiz" dediğini aktardı ve "S-400’ü aldık, milyarlarca dolar ödedik ancak kullanamıyoruz. Neden? Çünkü daha alırken bu sistemi NATO sistemine entegre edemeyeceğimizi biliyorduk. Ne Ruslarla ortak üretim yaptık ne de teknolojisini aldık" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul, "Bölgemizde her gün onlarca balistik füze sağa sola uçuşuyor, sınırlarımızın hemen dibinde bir savaş var ve Türkiye'ye yönelen bir balistik tehdide karşı NATO unsurları devreye giriyor. 'Stratejik bağımsızlık' diyorsunuz ama kriz anında anahtarının başkasında olduğu bir sisteme güveniyorsunuz” dedi.

Türkiye’nin yerli savunma projelerinde önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Ertuğrul, KAAN gibi projelere rağmen hava savunmasındaki eksikliklerin göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Bölgedeki artan balistik füze tehdidine işaret eden Ertuğrul, Türkiye’nin mevcut savunma kapasitesinin tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini vurguladı.

AKP MHP OYLARI İLE REDDEDİLDİ

Yapılan oylamada CHP’nin araştırma önergesi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Kararla birlikte önerge gündeme alınmazken, Meclis’te savunma politikalarına ilişkin tartışmaların sürmesi bekleniyor.