CHP lideri Özel'in mecliste kürsüde olduğu dakikalarda Adalet Bakanlığı'ndan geldi açıklama. CHP lideri Özel ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle mahkum edildikleri tazminat davası ödemesiydi 150 Bin liralık Murat Emir'e ait tazminat ödemesinin CHP'ye ait hesaptan yapıldığı belirtildi.

Hali hazırda CHP gelirinin büyük bölümü hazine gelirlerinden oluşuyor. Yasa gereği kişisel harcamalar buradan yapılamıyor. CHP'li kurmaylara göre tazminat ödemesi CHP bütçesinden değil CHP'nin Milletvekilleri arasında tazminatlar için oluşturdukları ortak hesaptan yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde başlayan fon uygulaması sürdürüldü. Genel Başkan veya Grup Başkanvekilleri tazminat ödemeye mahkum edildiğinde bu fon devreye giriyor.

CHP'lilere göre hesaplar incelendiğinde ödemelerin oluşturulan bu fondan yapıldığı tespit edilebilir