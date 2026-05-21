CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, 38. Olağan Kurultay'ın mutlak butlanla batıl olduğunun tespitiyle Genel Başkan Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin görevden uzaklaştırılmaları ve 38. Kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki kurulların göreve iadeleri talep edilmişti.

MUTLAK BUTLAN KARARI

Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, davayla ilgili ‘mutlak butlan’ kararı verdi. Özgür Özel ve bütün mevcut CHP yönetimi, CHP Parti Meclisi'nden uzaklaştırıldı. Kararda "4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kurultayı ve bu tarihten sonra yapılan bütün olağan ve olağanüstü kurultayların iptaline karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Karar şu şekilde;

PARTİDEN İLK AÇIKLAMA

Partiden yapılan açıklamada, "Partimizin tüm üyelerini ve tüm örgütümüzü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in çağrısıyla Genel Merkezimize davet ediyoruz." denildi.