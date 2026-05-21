Mahkeme kararının ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa dönmesinin önü açılırken, Borsa İstanbul’da kayıplar derinleşti.
YATIRIMCILAR RİSKTEN KAÇTI
BIST 100 endeksi güne sert düşüşle başladı. Dün 14.012 puandan kapanan endeks, gün içinde 13.232 seviyesine kadar gerileyerek siyasi belirsizliklerin etkisiyle satış baskısı altına girdi. Bankacılık ve holding hisselerinde yoğunlaşan satışlar dikkat çekerken, yatırımcıların riskten kaçış eğilimi gösterdiği görüldü.
DOLAR/TL VE EURO/TL SERT DALGALANDI
Karar açıklanmadan önce dolar/TL kuru 45,61 seviyesinde yatay seyrederken kararın açıklanmasının ardından sert bir hareketle 45,62 TL'ye çıkmasının ardından tekrar 45,61 seviyesine geriledi.
Karar açıklanmadan önce euro/TL kuru 53,03 seviyesindeyken kararın açıklanmasının ardından sert bir hareketle 53,18 TL'ye çıkmasının ardından tekrar 53,11 seviyesine geriledi.
Kararın ardından BIST 100 endeksi gün içinde yüzde 6'yı aşan kayıp yaşarken, BIST Bankacılık endeksi tarafında düşüş yüzde 8 seviyesinin üzerine çıktı.
Borsa İstanbul'da devre kesici sistemi devreye girdi ve işlemler durduruldu. Borsa İstanbul saat 18.00 itibarıyla 13.168 puandan kapanış yaptı
Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) 9 baz puan artarak negatif tepki verdi.