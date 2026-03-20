"The Delta Force" ve "Missing in Action" gibi aksiyon filmleriyle tanınan Chuck Norris, 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Yıldız oyuncunun vefat haberini, oyuncunun ailesinden geldi; açıklamada Norris'in Hawaii'de tatildeyken hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Chuck Norris'in ani vefatını derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Koşulları gizli tutmak istesek de, ailesinin yanında ve huzur içinde hayata gözlerini yumduğunu bilmenizi isteriz."

TMZ'de yer alan habere göre, Norris'in çarşamba günü spor yaptığı ve oldukça iyi bir ruh halinde olduğu öğrenildi.

Ünlü isim 2024 yılında annesini, aralık ayında ise ilk eşi Dianne Holechek'i kaybetmişti.

CHUCK NORRIS HAKKINDA

1980'li yıllarda aksiyon ve dövüş sanatları filmleriyle büyük ün kazanan Norris, 1990'larda yayımlanan "Walker, Texas Ranger" dizisinde canlandırdığı "Cordell Walker" karakteriyle geniş kitlelere ulaştı.

Birçok dövüş sanatında siyah kuşak sahibi olan Norris, 1989 yılında Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi oldu.

Norris'in kariyerinde önemli bir yer tutan isimlerden biri de Bruce Lee oldu. İkilinin 1960'lı yıllarda başlayan dostluğu, The Way of the Dragon filmindeki ortak performanslarıyla sinema tarihine geçti.