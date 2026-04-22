Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, bölgede etkisini artıran yaz kuraklığına karşı üreticilerin alternatif ürünlere yöneldiğini belirtti. Bu kapsamda en güçlü seçeneklerden birinin kanola olduğunu vurgulayan Köse, stratejik yağ bitkisi olan kanolanın ekim alanlarında son yıllarda ciddi bir artış yaşandığını ifade etti.

EKİM ALANLARI KATLANDI

Köse, Edirne’de kanola üretiminin dikkat çekici bir ivme yakaladığını belirterek, “2024 yılında 27 bin dekar olan ekim alanımız, 2025'te 53 bin dekara yükseldi. Bu yıl ise yaklaşık 95 bin dekar seviyesine ulaşarak büyük bir başarı yakaladık. Sadece alan değil, verim beklentimiz de yüksek. Dekardan ortalama 340 kilogram ürün almayı hedefliyoruz” dedi.

KURAK BÖLGELERDE DENGE ÜRÜNÜ

Kuraklığın etkili olduğu alanlarda ayçiçeğine alternatif olarak kanolanın desteklendiğini söyleyen Köse, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında boş arazilerin üretime kazandırıldığını aktardı. Özellikle Lalapaşa ve çevresinde ayçiçeğinde yaşanan verim kaybının, su stresine daha dayanıklı olan kanola ile dengelendiğini belirtti.

Köse, ayçiçeği üretiminin tamamen bırakılmadığını vurgulayarak, “Ayçiçeğinde korkulacak bir durum yok, alanlarımızı koruyoruz. Kuraklığı yaşayan, su sorunu yaşayan bölgelerde verimi daha iyi olduğu için alternatif olarak kanola üretimini destekliyoruz. Bu kapsamda ne ayçiçeğinde ne kanolada bu yıl yağışların da etkisiyle bir verim kaybı yaşamayacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

ÜRETİCİNİN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Çömlekakpınar köyü muhtarı Vedat Çınar, köyde 2 bin 750 dekarlık alanda kanola ekildiğini ve bitkinin kış yağışları sayesinde çok iyi geliştiğini söyledi. Üreticilerin arıcılığı koruma konusunda hassas davrandığını belirten Çınar, ilaçlamaların arıların uçuş saatleri dışında yapıldığını dile getirdi.

Hibe tohum desteğiyle ekim alanını iki katına çıkaran üretici Tahsin Altıntaş ise kış yağışlarının yüzlerini güldürdüğünü belirterek, “İnşallah bu sezon bereketli bir hasat yapacağız” dedi.