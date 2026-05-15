Eski atlet Merve Aydın katıldığı Survivor yarışmasıyla ününe ün katmıştı. Başarılı performansının ardından Merve Aydın sosyal medyada fenomenliğe adım atmıştı. Son olarak yaptırdığı güzellik hamlesiyle adeta gündem oldu.

HER GÜNÜ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Yüzüne fraksiyonel lazer yaptırdığını açıklayan Merve Aydın işlem sonrası yaşadığı değişimi gün be gün takipçileriyle paylaştı. Özellikle 15 gün sonraki görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor’a tam 5 kez katılan Merve Aydın, yarışmadaki performansıyla uzun süre konuşulmuştu. Mücadelesi ve hırslı tavırlarıyla dikkat çeken ünlü isim, bu kez yaptırdığı estetik işlemle gündeme geldi.

DEĞİŞİMİNE YORUM YAĞDI

Yüzüne fraksiyonel lazer işlemi yaptırdığını açıklayan Aydın, sosyal medya hesabından gün gün değişimini gösteren bir video yayımladı. Cilt yenileme ve kolajen üretimini destekleyen işlem sonrası yaşadığı dönüşüm kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti.

Özellikle işlemin ardından geçen 15 günlük süreçte yüzündeki değişim sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar sonucu başarılı bulurken bazı takipçiler ise görüntülerde makyaj etkisi olduğunu öne sürdü.

KİMİ ''MAKYAJ VAR'' DEDİ

Paylaşıma sosyal medyada; 'Çok güzel olmuş', 'Harika görünüyor' yorumlarının yanı sıra “15. gün makyajlı hali”, “Yaptıran biri olarak asla tavsiye etmem”, “Son fotoğrafta kapatıcı olduğu çok belli” ve “Neden son haliniz makyajlı?” şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.

Merve Aydın ise işlemle ilgili gelen yorumlara henüz yanıt vermedi. Ancak ünlü ismin paylaşımı kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu.