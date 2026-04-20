Bannewitz belediye binası yakınlarındaki yeşil alanda gerçekleşen olayda, görevli personel çimlerin üzerine dağılmış halde 8 adet mühürlü torba buldu. Emniyet güçlerinin bölgede yaptığı detaylı incelemede iki torba daha ele geçirildi. Her biri yaklaşık 28 gram ağırlığında olan toplam 10 adet altın külçesinin, yol kenarına yelpaze şeklinde dağılmış olması, objelerin seyir halindeki bir araçtan atılmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

SUÇ BAĞLANTISI SAPTANAMADI

Alman emniyet birimleri tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmada, altınların herhangi bir suç faaliyeti veya hırsızlık vakasıyla bağlantısı saptanamadı. Dedektiflerin plastik ambalajlar üzerindeki seri numaraları üzerinden yürüttüğü mülkiyet tespiti çalışmaları da sonuçsuz kaldı.

15 KİŞİ "ALTINLAR BENİM" DİYEREK BAŞVURDU

Alman medenî kanununa göre, bulunan değerli eşyalar üzerinde hak iddia etmek için tanınan 6 aylık yasal süre 17 Nisan 2026 itibarıyla sona erdi. Bu süreçte belediyeye 15’e yakın kişi müracaat ederek altınların kendisine ait olduğunu öne sürdü. Başvurular arasında altınların yürüyüş sırasında cepten düştüğü veya arızalanan bir drone kargosundan döküldüğü gibi iddialar yer aldı.

Ancak, başvuruda bulunan hiçbir şahıs, mülkiyeti kanıtlayacak en temel belge olan ve ambalaj üzerindeki üretici kayıt numaralarıyla eşleşen orijinal satın alma makbuzunu ibraz edemedi.

GELİR YEREL KURULUŞLARA AKTARILACAK

Bannewitz Belediye Başkanı, yasal sürenin dolması ve gerçek sahibin ortaya çıkmaması nedeniyle altınların nakde çevrileceğini açıkladı. Elde edilecek gelirin yerel toplumsal kuruluşlar arasında paylaştırılması planlanıyor. Yararlanıcılar arasında kentin gönüllü itfaiye teşkilatı, spor kulüpleri, müzik okulları ve bir yaşlılar derneği bulunuyor.