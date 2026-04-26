Sosyal medyada ‘Cin Ali’ olarak bilinen Ali Bal (42), 14 yaşındaki kızı E.B. tarafından boğazından bıçaklandı. Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yaşanan olay sonrası genç kız, karakola giderek teslim oldu. Sağlık ekipleri eve gidince Bal’ın cenazesine ulaştı. E.B. polise verdiği ifadede babasının, kendisine ve ablasına cinsel tacizde bulunduğunu cinayeti bu sebeple işlediğini belirtti.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen E.B. tutuklandı. Ali Bal’ın iki yıl önce, kayıp Ali Yanıç’ın (27) araştırıldığı ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına konuk oldu.





HIRSIZLIK İTİRAFI



Bal, programda Yanıç’ın 2024’te kaybolmasıyla ilgili konuşmuştu. Bal, “Yanıç ile birlikte hırsızlık da yaptık, uyuşturucu da kullandık” itirafında bulunmuştu.



Programın konuklarından Erhan Bey’in, “İçip içip yayına geliyor” sözleri üzerine Müge Anlı, “Cin Ali, sen şu anda alkollü müsün?” diye sorarken, Ali Bal, “Ben sürekli içerim” yanıtını vermişti. Yayında diğer konuklara küfürler savuran Cin Ali, canlı yayında diğer konuğa ayakkabısını fırlatmıştı.