Dünyanın en büyük gümüş tüketicisi olan Çin, geçtiğimiz ay yaklaşık 836 ton gümüş ithal ederek tarihi bir rekora imza attı. Pazartesi günü açıklanan gümrük verilerine göre, bu rakam mart ayı için son 10 yılın ortalaması olan 306 tonun oldukça üzerinde gerçekleşti.

KÜÇÜK KÜLÇELERE İLGİ YOĞUN OLDU

Yatırımcıların, rekor fiyatlara ulaşan altına alternatif olarak gümüş külçelere yönelmesi talebi artıran başlıca unsurlardan biri oldu. Bunun yanı sıra, güneş paneli üreticilerinin 1 Nisan’da yürürlüğe girecek olan ihracat vergi iadesi kesintisinden önce üretimlerini öne çekmesi, ithalat rakamlarını yukarı yönlü tetikledi. Küresel gümüş arzının yaklaşık beşte birini tüketen güneş enerjisi sektörünün merkez üssü konumundaki Çin'de, bu hamle piyasayı hareketlendirdi.

İTHALAT ARTIŞININ SÜREKLİLİĞİ BEKLENMİYOR

Piyasa uzmanları, bu olağanüstü ithalat artışının geçici olduğu görüşünde. Shenzhen merkezli Jinrui Futures Co. analisti Zijie Wu konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu patlayan ithalat artışının sürmesi kesinlikle beklenmiyor sevkiyatların kısa sürede normale döneceğini öngörüyoruz. Çin'in aynı zamanda dünyanın en büyük gümüş üreticisi olduğu göz önüne alındığında uzun vadeli bir arz-talep dengesizliği söz konusu değil."

FİYAT FARKI ARBİTRAJ İMKANI YARATTI

Güçlü talep, Çin iç piyasasındaki gümüş fiyatlarını uluslararası göstergelerin çok üzerine taşıdı. Bu durum, tüccarların arbitraj fırsatından yararlanmak için dünyanın dört bir yanından Çin'e gümüş sevkiyatı yapmasına neden oldu. Sevkiyatların büyük bir kısmının Hong Kong üzerinden gerçekleştirildiği bildirildi.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE ENDÜSTRİYEL BASKILAR

Ocak ayında ulaşılan rekor seviyelerin ardından gümüş ve altın fiyatlarında bir geri çekilme gözlemleniyor. İran ile yaşanan gerilim ve beraberinde gelen enerji krizi, enflasyon endişelerini artırırken faiz getirisi olmayan değerli metaller üzerinde baskı kurdu. Bu durum, fiyat artış ivmesini takip eden bireysel yatırımcı talebinin de yavaşlamasına yol açtı.

Öte yandan, Pekin yönetiminin güneş enerjisi sektöründeki kapasite fazlasını dizginleme kararı, endüstriyel kullanımı baskılayabilir. Devam eden yüksek fiyatların, sektördeki üreticileri gümüş yerine daha ucuz baz metallere yönlendirme ihtimali de gümüş piyasasının gelecekteki seyri için kritik bir risk faktörü olarak görülüyor.