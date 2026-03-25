Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, soruşturma sonunda Meksika'nın tarife artışları dahil kısıtlayıcı tedbirlerinin Çin ürünleri, hizmetleri ve yatırımlarının ülke pazarına girişini kısıtladığı ve engellediği, bu suretle Çinli şirketlerin rekabetçiliğine zarar verdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu kısıtlayıcı tedbirlerin kanunlara göre Çin'e yönelik ticaret ve yatırım engeli oluşturduğuna karar verildiği ifade edilen açıklamada, Bakanlığın, ülke şirketlerinin çıkarlarını korumak üzere karşı tedbirleri uygulama yetkisi olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, karşı tedbirlerin ne olacağına dair bilgi verilmedi.

MEKSİKA GÜMRÜK TARİFELERİNİ YÜZDE 35'E YÜKSELTTİ

Pekin yönetimi, 25 Eylül 2025'te Meksika'nın serbest ticaret anlaşması yapmadığı ülkelere gümrük tarifelerini artırma planı kapsamında Çin'e yönelik ticaret ve yatırım engellerine ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Meksika, Aralık 2025'te Çin'den ve serbest ticaret anlaşması yapmadığı ülkelerden ithal ürünlerin çoğu için gümrük tarifelerini yüzde 35'e kadar yükselttiğini duyurmuştu.

ABD'nin en büyük ticaret ortakları arasında yer alan Çin ve Meksika, Başkan Donald Trump'ın tarife artışlarında hedef aldığı ilk ülkeler olmuş, Washington yönetimi Meksika ile yaptığı ticaret müzakerelerinde Çin'e uyguladığı gümrük tarifelerini yükseltmesi yönünde baskı yapmıştı.