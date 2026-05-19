23 Nisan’da Kırşehir’in Mucur ilçesine bağlı Yeniyapan köyü ile Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine bağlı Büyükburnağıl köyü arasındaki arazide bir kadın cesedi bulan jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. İlk incelemelerde kimliğe dair herhangi bir bulgu elde edilemezken, kadının yabancı uyruklu olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

14 DİŞ İMPLANTI VE PLATİN TESPİT EDİLDİ

Kimlik tespiti için yapılan diş ve ayak röntgenlerinde, kadının ağzında 14 diş implantı ile sol ayağında platin olduğu belirlendi. Bu bilgiler doğrultusunda uluslararası kayıp şahıs kayıtları incelendi. Yapılan karşılaştırma sonucunda cesedin, İstanbul’da kayıp başvurusu yapılan İran vatandaşı Farkhondeh Ghaem Maghami’ye ait olduğu tespit edildi.

KÖPEK TASMASIYLA BOĞMUŞ

Kimliğin netleşmesinin ardından jandarma ekipleri elde edilen bilgi ve delilleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile paylaştı. Soruşturma kapsamında Maghami’nin yakınlarının 12 Mayıs’ta kayıp başvurusunda bulunduğu, kadının son olarak Erkan B. (49) ile görüştüğü belirlendi. Yapılan incelemelerde Erkan B.’nin Maghami’yi köpek tasmasıyla boğarak öldürdüğü, ardından cesedi Kırşehir’in Mucur ilçesindeki araziye bıraktığı ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen ve aralarında Erkan B.’nin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul’da emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemece Erkan B. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.