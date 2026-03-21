Dünyaca ünlü Amerikalı gazeteci Tucker Carlson, Çinli eğitimci ve yorumcu Jiang Xueqin ile yaptığı uzun röportajda çarpıcı iddialara yer verdi. Xueqin, devam eden İran çatışmasının Ukrayna savaşı gibi uzun bir yıpratma savaşına dönüşeceğini, küresel enerji krizini tetikleyeceğini ve mevcut dünya düzenini tamamen değiştireceğini öne sürdü.

"BİRKAÇ AY İÇİNDE GIDA KITLIĞI BAŞLIYACAK"

Profesörün analizine göre İran, zafer ilan edilmeden masaya oturmayacak. Son günlerde İran’ın en büyük gaz sahasına yönelik saldırı ve Körfez ülkelerinin enerji altyapısına misillemeler yaşandı. İran’ın stratejisi Hürmüz Boğazı’nı kullanarak petrol fiyatını varil başına 200 dolar seviyesine çıkarmak.

Bu seviye, ucuz enerjiye bağımlı küresel ekonomiyi felç edecek. Güneydoğu Asya’da yakıt sıkıntısı başlarken, uçuş iptalleri artıyor. Xueqin, birkaç ay içinde gıda kıtlığı ve karne uygulamalarının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

"PETRODOLAR SİSTEMİ ÇÖKECEK!"

ABD’nin bu savaştan kazançlı çıkamayacağını savunan Xueqin, İran’ın olası taleplerini sıraladı: 1 trilyon dolar tazminat ve Orta Doğu’dan kalıcı çekilme. ABD çekilirse Körfez ülkeleri İran’ın nüfuz alanına girecek, petrodolar sistemi çökecek. Japonya ve Güney Kore kendi başının çaresine bakacak, Avrupa Rusya ile yakınlaşacak. Sonuçta doların rezerv para statüsü bitecek, ABD’nin 39 trilyon dolarlık borcu ekonomiyi batıracak.

Xueqin, savaşın tetikleyeceği üç büyük küresel trendi şöyle özetledi:

De-endüstriyelleşme: Ucuz enerji ve gıda kalmayınca şehir nüfusu tarlalara dönecek

Ucuz enerji ve gıda kalmayınca şehir nüfusu tarlalara dönecek Yeniden silahlanma: Pax Americana sona erdi, Japonya nükleer güç olabilir, Almanya ve Japonya sınırlarını genişletmek zorunda kalabilir

Pax Americana sona erdi, Japonya nükleer güç olabilir, Almanya ve Japonya sınırlarını genişletmek zorunda kalabilir Merkantilizm: Küresel ticaret durunca ülkeler kendi kendine yeten ekonomilere geçecek

"GÜNEY KORE ÇÖKÜŞE YAKIN"

Japonya’yı “tarih boyunca mucizevi direnç gösteren” ülke olarak öven Xueqin, paralarını Japonya’ya yatıracağını söyledi. Güney Kore’nin ise Kuzey tehdidi ve iç sorunlar nedeniyle çöküşe yakın olduğunu belirtti.

İRAN YILDA 800 MİLYAR DOLAR GEÇİŞ ÜCRETİ TOPLAYACAK

En ağır faturayı Körfez ülkelerinin ödeyeceğini vurgulayan profesör, Dubai, Katar ve Riyad gibi “çöldeki mucizelerin” drone saldırılarıyla yok olduğunu ifade etti.

İran ise ağır darbe alsa da Hürmüz’ü kontrol ederek yılda 800 milyar dolar geçiş ücreti toplayabilir ve 10-20 yılda toparlanabilir.

Xueqin, İsrail’in “Nil’den Fırat’a Büyük İsrail Projesi”ni açıkça dile getirdi. El-Aksa Camii’nin yıkılıp Üçüncü Tapınak’ın inşası için zemin hazırlandığını, bunun dini bir “kıyamet senaryosu” olduğunu iddia etti.

"İRAN, VİETNAM TUZAĞI'NA DÖNÜŞEBİLİR"

ABD’nin kara birlikleri göndermesinin “Vietnam tuzağı”na dönüşebileceğini söyleyen Xueqin, Trump’a “yeni dünya düzeni” kurması çağrısında bulundu: Rusya, Çin ve İran’la masaya oturun, hegemonluk yerine ortaklık kurun.

Röportajda Batı medeniyetinin kendi kendini yok ettiği, üniversitelerin klasikleri terk ettiği de vurgulandı. Çin’de Shakespeare’in hala okunduğunu belirten Xueqin, Batı’nın entelektüel çöküş yaşadığını savundu.Bu görüşler tartışmalı olsa da enerji krizi, jeopolitik kaymalar ve Batı’nın iç sorunları konusunda uyarı niteliği taşıyor. Dünya, ucuz petrol çağının sona erdiği, ittifakların dağıldığı yeni bir döneme mi giriyor? Gelişmeler yakından izleniyor.