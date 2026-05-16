Geleneksel mutfak kurallarını altüst eden ve alışılmadık yemek tasarımlarıyla tanınan Çinli içerik üreticisi Cai Nan, gastronomi dünyasında eşi benzeri görülmemiş bir deneye imza attı.

Çinli blog yazarı, moleküler gastronomi tekniklerini kullanarak dışarıdan bakıldığında tamamen camdan yapılmış izlenimi veren şeffaf kızarmış tavuk parçaları üretti. Bir yemekten ziyade modern bir sanat eserini andıran bu saydam kızarmış tavuk, kısa sürede internette büyük bir yankı uyandırdı.

Şefin "Kızarmış tavuğu şeffaf yapmak istiyorum, ama sonuç garip" başlığıyla paylaştığı video kısa sürede yaklaşık bir milyon izlenme barajına ulaştı ve tavuğu şeffaf hale getirme fikrini tamamen gerçek bir sonuca dönüştürerek izleyicileri heyecanlandırmayı başardı.

Tavuğu yeniden inşa etti

Görenlerin ilk başta gözlerine inanamadığı bu sihirli sonucun arkasında aslında oldukça karmaşık ve titiz bir bilimsel süreç yatıyor. Cai Nan, viral olan videosunda tavuğun anatomisini kemik yapısından başlayarak parça parça yeniden inşa etti.

İlk olarak kemik iliği, kolajen ve soğuk jel karışımını bir araya getiren şef, bu formülü katılaşana kadar tavuk kemiği şeklindeki özel kalıplarda bekleterek işe başladı. Ardından işin en sıra dışı kısmına geçerek, gerçek tavuk etini tamamen sıvılaştırmak için özel bir laboratuvar cihazı kullandı.

Sıvı haldeki tavuk etine moleküler mutfağın en popüler yöntemlerinden biri olan küreleştirme tekniğini uygulayan Çinli blog yazarı, bu sayede etin kas lifi yapısını şeffaf bir formda yeniden canlandırdı.

Son aşamada ise elde ettiği saydam et ve kemik dokularını ortak bir kalıba yerleştirerek birleştirdi. Üstelik Cai Nan, yemeğin sadece içini şeffaf yapmakla kalmadı; klasik kızarmış tavuğun o herkes tarafından bilinen ikonik ve çıtır dış kabuğunu da bu saydam yapının üzerinde yeniden üretmeyi başararak gastronomi dünyasında kartların yeniden dağıtılacağını kanıtladı.