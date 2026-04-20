ABD'nin Louisiana eyaletinde Shreveport kentinde Pazar günü gerçekleşen olayda 8 çocuk cinnet geçiren bir baba tarafından vahşiçe katledildi.

Shamar Elkins olarak teşhis edilen cani baba, 7 tanesi kendi öz evladı olan 8 çocuğa kurşun yağrdırdı. Çocukların en küçüğü 1, en büyüğü 12 yaşındaydı.

Kendi evinde eşiyle kavga ederken cinnet geçiren Elkins, kendi eşini vurduktan sonra komşusuna giderek onların misafirlikte olan kendi çocuklarını, komşu çocuğunuı ve komşu çocuğun annesini de vurdu. Kadınlar ağır yaralandı, çocuklar ise ölü bulundu.

Elkins polisle girdiği çatışma sonrası öldü. Olay, eyaletin en kanlı silahlı saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Caddo Bölge Savcılığı ofisi yaptığı resmi açıklamada "Başlangıçta bir aile içi tartışma olarak görünen bu hadise ne yazık ki geri dönülemez büyük bir zararla sonuçlanmıştır" açıklamasını yaptı.

AKIL ALMAZ KATLİAM

Polis ekipleri saldırıların gün doğmadan hemen önce Shreveport şehir merkezinin güneyindeki sakin bir mahallede başladığını duyurdu.

Zanlı önce ilk konumdaki bir kadını silahla yaraladı. Ardından misafirlikte olan çocuklarını öldürmek için komşusun evinde gitti.

İkinci evin içinde yedi çocuk cansız bulunurken bir diğer çocuğun ise kaçmaya çalışırken evin çatısında hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis sözcüsü Chris Bordelon olayın vahametini anlatırken "Burası birçoğumuzun daha önce hiç şahit olmadığı şiddete bir olay yeri" sözlerini kullandı.

2019 yılında ateşli silahlarla ilgili bir suçtan tutuklandığı bilinen zanlı polis takibi sırasında silah zoruyla bir aracı gasp ettikten sonra vurularak etkisiz hale getirildi.