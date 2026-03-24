Erol Köse’nin rezidansının 16. katından düşerek hayatını kaybetmesinin ardından magazin dünyası çalkalanıyor. Köse’nin ölümünün yankıları sürerken, geçmişte Erkoçlar’la ilgili olayların sorumluluğunu dile getiren ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından duygularını paylaştı.

''14 SENEDİR NE ÇEKTİM BE''

Erkoçlar paylaşımında, maruz kaldığı baskıların kariyerini olumsuz etkilediğini ve uzun süre iş yapamadığını belirterek, yaşadığı zorlukları gözler önüne serdi.

“Valla oh diyemedim, çünkü ölüm bu en nihayetinde… Çok zorlandım derken, helal olsun benim hakkım dedim ama yine de yaratanla onun arasında. Üç ay evden çıkamadım. İlk yorumum; dedim ben 14 senedir ne çektim be… Yeri geldi çalışamadım bile. Neyse, dünya malı dünyada kalır ve giderken insanlar size nasıl bir iz bıraktığınızla hatırlanır.”

CİNSİYET DEĞİŞTİRME AMELİYATINI DUYURMUŞTU

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan paylaşım, Erkoçlar’ın hem geçmişte yaşadıklarına sitemini hem de yaşananları kabullenme sürecini ortaya koyuyor.

Bu gelişmelerin hatırlatılması açısından, 2013 yılında Erol Köse’nin magazin gündemine damga vuran açıklamaları yeniden gündeme geldi. Ünlü prodüktör, Twitter hesabından “Emret Komutanım” dizisiyle tanınan oyuncu Nil Erkoçlar’ın geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatını duyurmuş, bu haber büyük yankı uyandırmıştı.

ARDINDAN PİŞMAN OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

O dönem Köse, Haber Global’de katıldığı programda şunları söylemişti:

“Kendime doktor olarak yakıştıramadığım bir şey vardı. Rüzgar Erkoçlar’ın cinsiyet ameliyatını ifşa etmiştim. Hekimlik yeminimle bağdaştıramadım. Gizli kalması gerekliydi. Yapmamalıydım.”

O dönemde iddiaları yalanlayan Erkoçlar’ın ailesi, daha sonra haberin doğru olduğunu kabul etmiş, oyuncu Rüzgar adını almıştı.

Erkoçlar’ın sosyal medyadaki sitem dolu paylaşımı, hem geçmişte yaşananları hem de Köse’nin hayatındaki etkilerini gözler önüne sererken, magazin gündeminde tekrar geniş yankı uyandırdı.