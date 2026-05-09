Fransa’nın güneyinde, Akdeniz kıyısının en sıra dışı noktalarından biri olan Cap d'Agde, dünyanın en büyük "çıplaklar köyü" olarak her yıl milyonlarca turisti ağırlamaya devam ediyor.

Montpellier’den yaklaşık bir saatlik mesafede bulunan ve tamamen çıplaklığa adanmış bu yerleşim yeri, son dönemde "doğacılık" geleneği ile sonradan dahil olan "eş değiştirme" kültürü arasındaki çatışmayla gündeme geliyor.

Yıllık 12 milyondan fazla konaklamaya ev sahipliği yapan ve yüksek sezonda günlük 45 bin ziyaretçiyi ağırlayan bu kasaba, dünyadaki benzerlerinden farklı olarak tam teşekküllü bir şehir yaşamı sunuyor.

Ziyaretçilerin bankada işlem yaparken, alışverişe giderken veya günlük rutinlerini sürdürürken tamamen çıplak olabildiği bu alan, 2 kilometrelik özel plajı ve kendi kendine yeten altyapısıyla Avrupa'da turistlerin odağı oldu. Ancak köyün internet sitesinde yer alan tüzükte, bu özgürlüğün katı kurallara bağlı olduğu; hijyen kurallarına uyulması, başkalarının izinsiz fotoğrafının çekilmemesi ve teşhircilik ile röntgencilikten kaçınılması gerektiği net bir şekilde vurgulanıyor.

RÖNTGENCİLİK YAPANLARA 15 BİN EURO CEZA

Kasaba yönetimi, pornografik faaliyetleri ve toplum huzurunu bozan davranışları sert bir şekilde yasaklarken, röntgencilik yapanlara 15 bin euroya kadar ağır para cezaları uygulanıyor.

Ancak tüm bu önlemlere rağmen, bölgenin eski sakinleri Cap d'Agde’nin dokusunun değiştiğinden şikayetçi. Yaklaşık 30 yıldır kasabayı ziyaret eden müdavimler, eskiden sadece doğa ile bütünleşmeyi amaçlayan saf bir "çıplaklar kampı" olan bölgenin, günümüzde yüzde 40 oranında "eş değiştirme" odaklı kitleler tarafından istila edildiğini savunuyor.