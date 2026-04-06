Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mart ayına ilişkin açıkladığı %1,94’lük aylık ve %30,87’lik yıllık enflasyon verileri, küresel finans devlerinin radarına girdi. Dev banka Citigroup, verilerin ardından yayımladığı analizde Türkiye’nin makroekonomik dengelerini mercek altına aldı. Ekonomistler İlker Domaç ve Gültekin Işıklar tarafından hazırlanan raporda, özellikle bölgesel risklerin Türkiye üzerindeki etkileri vurgulandı.

ENERJİ FİYATLARI ENFLASYON RİSKİNİ TETİKLİYOR

Banka tarafından yayımlanan raporda, Orta Doğu’daki sıcak çatışma ortamının enerji maliyetlerini tırmandırdığı ve bu durumun enflasyon üzerindeki risk dengesini yukarı yönlü değiştirdiği ifade edildi. Mevcut tablonun karmaşık bir yapıya büründüğünü belirten Citi ekonomistleri, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminlerini %29 olarak belirledi.

PARA POLİTİKASINDA 'ZORLU ZEMİN' UYARISI

Ekonomistlere göre, enflasyon beklentilerini kontrol altına almak için sadece döviz kurundaki istikrar yeterli olmayabilir. Raporda, para politikasını zorlayan temel unsurlar şu şekilde sıralandı:

Yükselen enerji maliyetleri

Dolarizasyon eğilimindeki riskler

Büyüme beklentilerindeki ivme kaybı

Artan küresel rekabet baskısı

NİSAN AYI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Piyasaların kilitlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayı faiz kararına ilişkin de Citi’den net bir öngörü geldi. Banka, Nisan toplantısında faizlerin sabit tutulmasını bekliyor.

Ancak raporda bir parantez açılarak; döviz rezervleri üzerindeki baskının sürmesi veya yerli yatırımcının mevduat tercihlerinde radikal bir değişim gözlemlenmesi durumunda Merkez Bankası'nın yeni bir faiz artışı dahil ek sıkılaştırma adımlarını gündeme alabileceği not düşüldü.