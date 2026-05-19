Güney Kaliforniya'nın Ventura şehrinde bulunan ve adeta bir şehir simgesi haline gelen tarihi Coca-Cola fabrikası, yüzyılı aşkın bir serüvenin ardından 10 Temmuz'da kapılarını temelli kapatıyor. Fabrikadan sorumlu olan Reyes Coca-Cola Bottling şirketi tarafından yapılan bu duyuru, bölgedeki içecek endüstrisinde koskoca bir dönemin sonu anlamına geliyor.

85 çalışan etkilenecek

Yerel basından edinilen bilgilere göre fabrikanın kapanma kararı, tesiste görev yapan 85 çalışanı doğrudan etkileyecek.

Şirket yönetimi, personelin bir kısmını Güney Kaliforniya'daki diğer tesislere transfer etmeyi planladıklarını açıklasa da, tam olarak kaç kişinin işini koruyabileceğine dair net bir sayı vermedi. Bu belirsizlik, geçim derdine düşen çalışanların yanı sıra, markayla bir asırlık bağ kuran Ventura halkında da büyük bir endişe yarattı.

Reyes Coca-Cola Bottling, kararın tamamen bir "operasyonel yeniden yapılanma stratejisi" olduğunu belirtti. Amaçlarının verimliliği artırmak ve uzun vadeli sürdürülebilir büyümeyi güvence altına almak olduğunu savunan şirket, son yıllarda benzer konsolidasyon hamleleriyle başka eyaletlerdeki fabrikalarını da kapatmıştı.

1912'den bugüne: Binlerce kasa üretimden kapanışa

Coca-Cola'nın Ventura'daki köklü geçmişi, şehrin ilk üretim tesisinin açıldığı 1912 yılına kadar uzanıyor. On yıllar boyunca büyüyen ve meşrubat talebine yetişebilmek için birkaç kez daha büyük binalara taşınan fabrika, altın çağını 1950'lerde yaşadı. O dönemde içecek sektörünün merkez üssü haline gelen Ventura'da, Coca-Cola ve rakibi Nehi fabrikaları tüm bölgeyi beslemek için günde binlerce kasa üretim yapıyordu.

Los Angeles Times'ın haberine göre şirket, toplu işten çıkarmalar ve fabrika kapatma durumlarında ABD'de yapılması zorunlu olan resmi WARN (Çalışanları Ayarlama ve Yeniden Eğitim Bildirimi) başvurusunu Kaliforniya eyalet yetkililerine sundu.

Ventura fabrikasında yürütülen tüm üretim ve dağıtım operasyonları, kademeli olarak eyaletin güneyindeki diğer mevcut merkezlere kaydırılacak. Fabrikanın tamamen boşaltılmasıyla birlikte, Ventura'nın sanayi tarihine yön veren 114 yıllık dev bir sayfa da resmen kapanmış olacak.