Araştırmada 6 ile 15 yaş arasındaki öğrencilerin ABD’deki okul performansları değerlendirildi. Analiz sonunda, en yüksek başarıyı gösteren çocukların Eylül-Aralık ayı arasında doğanlar olduğu ortaya çıktı. Bu öğrencilerin yalnızca ilkokul ve ortaokulda değil, lise ve üniversite dönemlerinde de diğerlerine kıyasla daha başarılı notlar aldığı tespit edildi.

BİLİŞSEL GELİŞİMDE ETKİLİ

Bilim insanlarına göre bunun temel nedeni ABD’deki eğitim sistemi. Ülkede çocuklar 6 yaşında okula başlıyor ve Eylül-Aralık döneminde doğan çocuklar, yaz aylarında doğan akranlarına göre okula başlarken neredeyse bir yaş daha büyük oluyor. Bu yaş farkının bilişsel gelişimi etkileyerek akademik başarıyı artırdığı düşünülüyor.

AĞUSTOS DOĞUMLULAR AKADEMİKTE ZORLANIYOR

Aynı araştırma, en düşük okul başarısına sahip grubun ise genellikle Ağustos ayında doğduğu sonucuna ulaştı. Yaş farkının dezavantaja dönüştüğü bu çocukların, eğitim hayatının ilk yıllarında daha fazla zorlandığı ifade edildi.

ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu’nun açıklamasında, yaş farkının özellikle 6 ile 10 yaş arasında belirgin sonuçlar yarattığı, Eylül doğumluların bu nedenle sınıflarında daha olgun ve hazır şekilde eğitim aldığı vurgulandı.

SPORDA DURUM TAM TERSİ

Akademik başarıdaki tablo spor alanında tamamen tersine dönüyor. Sonbahar ve kış aylarında doğan bireylerin daha uzun yaşadığına ilişkin çalışmalar bulunurken, atletik performans üzerine yapılan araştırmalar Ağustos doğumluların öne çıktığını gösteriyor.

Futbol, basketbol ve diğer pek çok spor dalındaki en başarılı sporcuların önemli bir kısmının Ağustos ayında dünyaya geldiği tespit edildi. Uzmanlara göre fiziksel gelişim farkı, bu çocukların sporda daha avantajlı olmasına yol açıyor.

DOĞUM AYI BAŞARIYI ETKİLEYEBİLİR, ANCAK BELİRLEYİCİ DEĞİL

Araştırmacılar, doğum ayının başarıya etkisi olsa da tek belirleyici faktör olmadığını vurguluyor. Eğitim ortamı, aile desteği, bireysel yetenek ve ilgi alanları da çocukların geleceğini şekillendiren önemli unsurlar arasında yer alıyor.