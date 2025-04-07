Dış ortamda polenlerin belirdiği ve küf sporlarının yayıldığı bahar mevsimi, bahar alerjisinin oluşmasında etkili bir faktör olarak biliniyor ancak bazen de alerji farklı nedenlerle ortaya çıkabiliyor.

Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Anıl Doğan, erken dönemde alerjinin tespit edilip çözüm üretilmesi, çocuğun hem günlük yaşantısını hem de gelecekteki sağlığını büyük oranda etkileyebileceğini vurgulayarak, "Bu sebeple hastalığın neden olduğu belirtilerin erken fark edilmesi, çocuklarda alerji yönetimi açısından büyük öneme sahiptir. Gözlerde sulanma, kızarıklık ve şişme, hırıltılı solunum, tıkanıklık nedeniyle sürekli ağızdan nefes alma, uyku bozuklukları, sık hapşırmak, kuru öksürük, burun kaşıntısı, tat-koku alma yetisinin azalması, baş ağrısı alerji belirtileri arasındadır" İfadelerini kullandı.

‘BAĞIŞIKLIĞIN GÜÇLENDİRİLMESİNİN ALERJİ TEDAVİSİNDEKİ ÖNEMİ BÜYÜK’

Uzm. Dr. Anıl Doğan, “Alerjik bir çocuk için ne alerjisi olduğundan bağımsız olarak tüm soruların yanıtı bağışıklık sisteminin doğru ve yeterli çalışmasında gizlidir. Bu nedenle tedavide ilk adım genellikle bağışıklık sistemini güçlü tutmak olmalıdır. Bunun için geçici değil kalıcı yöntemler uygulanmalıdır ki en başta da sağlıklı beslenme rutininin hayatın her alanına yayılması önemlidir. Özellikle atakların yaşandığı zamanlarda dinlenmeye ve bol su içmeye özen göstermek gerekmektedir.

Vücuttaki vitamin ve mineral eksiklikleri bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabileceğinden, çocuk doktorunun önerdiği takviyeleri kullanmak da önemlidir. Eğer nezle ilkbahar ve yaz aylarında başlar, özellikle iki üç haftadan fazla devam ederse, ateş görülmeksizin iyileşme belirtisi göstermiyorsa bu durum alerjik nezle olabileceği konusunda güçlü bir şüphe oluşturur. Bu tür durumlarda doktora danışmak gerekir” diye konuştu.

‘İLAÇ TEDAVİSİ YETERSİZ KALDIĞINDA AŞI TEDAVİSİ UYGULANABİLİR’

Alerjik nezle tedavisinde ilk adımın, alerjiye yol açan maddelerden uzak durmak olduğuna değinen Uzm. Dr. Doğan, “Eğer çocuğun alerjik nezlesi polenlere karşı ise, yoğun tozlaşma dönemlerinde yeşil alanlardan mümkün mertebe uzak tutulması ya da tedavi gözetimi altında bu alanlarda bulunmasının sağlanması gerekebilir. Çevresel koruma önlemleri yeterli olmadığında, ilaç tedavisi etkili bir alternatif olabilir.

Bu ilaçlar sadece semptomların olduğu günlerde bile kullanıldığında, çocuğun rahatsızlıklarını hafifletebilir. Ancak düzenli ilaç kullanımı daha etkilidir. İlaç tedavisinin yetersiz olduğu durumlardaysa aşı tedavisi yani immünoterapi uygulanır. Bu tedavi, çocuğun alerjen duyarlılığı hangi alerjeneyse onu hedef alan ve aynı zamanda bağışıklık sistemini düzenleyen bir tedavidir. Amacı da vücudun bu alerjenlere doğal bir şekilde tepki vermesine yardımcı olmaktır” ifadelerini kullandı.

‘BAHAR ALERJİLERİNDEN KORUNMANIN YOLU POLEN MARUZİYETİNİ AZALTMAKTIR’

Uzm. Dr. Doğan, alerji ataklarından korunmanın yollarını şu şekilde sıraladı:



“Bahar mevsiminde dışarı çıkacağınız zamanlarda evin pencerelerini kapalı bırakın. Bu durum, polenlerin eve girişini engeller. Polen seviyesinin yüksek olduğu zamanlarda çocuğunuzu dışarıya göndermeyin. Polen miktarının en fazla olduğu zaman genellikle sabah saatleridir. Bu yüzden, günün ilerleyen saatlerinde çocuğunuzu dışarıya çıkarmanız daha iyi olacaktır. Çocuğunuz evinize girdikten sonra kıyafetlerini değiştirin.

Polen yoğunluğunun arttığı aylarda çamaşırlarınızı dışarıda kurutmayın. Yatak ve yastık kılıflarını düzenli olarak yenileyin. Çocuğunuza sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırın. Düzgün bir beslenme rutini, çocuğun bağışıklık sistemini güçlendirir ve bu nedenle çok önemlidir. Bu şekilde uygulanan önlemler, çocuklarda alerjik reaksiyonların gelişmesini azaltabilir. Bahar alerjisi belirtileri gözlemlediğinizdeyse mutlaka bir uzmana başvurun.”