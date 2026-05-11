Türkiye'de sık sık gündeme gelen akılalmaz hurafeler arasına bir yenisi daha eklendi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde konuşamayanları ağızlarına soktuğu anahtarla tedavi ettiğini iddia eden kişinin kapısında uzun kuyruklar oluşurken, görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Urfadasın.com'da yer alan habere göre, Viranşehir'de bulunan bir camide Seyit Cuma Tüfeyhi'nin konuşma güçlüğü çeken çocukların dilini bir anahtarla açtığı iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu.

Vatandaşların sahte şifacıya günler öncesinden randevu alarak geldiği öğrenilirken, Seyit Cuma Tüfeyhi'nin konuşamayan ve kelimeleri telaffuz edemeyen çocukları karşısına alarak, sözde manevi değeri olduğu iddia edilen anahtarı yanaklarına koyup, ağzına soktuğu görüntülendi.

Sahte şifacıya Türkiye'nin dört bir yanından gelenlerin olduğu öne sürüldü.