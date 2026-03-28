CHP lideri Özgür Özel’in, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığını gündeme getirmesinin ardından CHP’li belediyelere operasyonlar arttı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tutuklanırken dün de Marmaris Belediyesi çalışanları ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım gözaltına alındı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

‘ÇARESİZ KALDILAR’

“Operasyonların siyasi olduğu açık. Zamanlaması, yasaya aykırı olması, peşinen suçlu gösterme, tutuklamaların mutlak olması, görüntülerin servis edilmesi, sadece CHP’li belediyelere yapılıyor olması siyasi amacı ortaya koyuyor. Bakan Gürlek artık ne olduğuna karar vermeli. İstanbul savcısı iken soruşturmalara baktı. Şimdi Bakan ama Türkiye Savcısı gibi dosyaları takip ediyor. Antalya’da Muhittin Böcek için ortaya attıkları iddialara tek bir delil bile bulamadılar. Şimdi de çaresizlik içinde başka operasyonlar yapılıyor.

SİYASİ MALİYET

Muhittin Böcek’in ‘Aday gösterilmek için Özgür Özel’e 20 milyon dolar verdiği’ iddiası kanıtsız kalırken, itirafçı olacağı iddiası da boşa düştü. Özel’in iddialarının ardından operasyonların hız kazanması da Ankara kulislerinde “’Siyasi maliyet” olarak yorumlanıyor.

Başkana itibar suikastı yaptılar

Polis servis etti yandaş paylaştı

19 Mart’tan bu yana CHP’li belediye başkanlarına yönelik sürdürülen itibar suikasti dün yeni bir boyut kazandı.

Uşak Belediyesi’ne yönelik operasyonda çekilen Başkan Özkan Yalım’ın gözaltı görüntüleri iktidara yakın isimler ve medya tarafından paylaşıldı. Başkan Yalım’ın Ankara’da bir otel odasında, sabaha karşı kapısının çalınarak yarı çıplak gözaltına alınmasının videosu çekildi. Videoda, görevlilerin, perde arkasını aradığı, valizi didik didik ettiği, kim olduğu anlaşılamayan ancak giyinik bir kadının görüntüsünü çektiği görüldü.

Görüntüler, yandaş medya ve bazı gazeteciler tarafından operasyondan hemen sonra paylaşıldı. Üstelik paylaşılan görüntülere, başkanın kaldığı otelin adı, oda numarası gibi ayrıntılar verildi.

HER AYRINTI KAMERADA

Odada bulunduğu iddia edilen kadının otelde kaydı olup olmadığı ayrıntısı bile bu paylaşılan bilgiler arasında yer aldı. Bu tür bir baskının bu kadar ince ayrıntılarının ve video görüntülerinin, anında seçilmiş bazı gazetecilere nasıl ulaştığı anlaşılamadı.

İsrafı önlemek için araçları kilitlemişti

Özkan Yalım, bayramda personele zimmetli tüm araçları gereksiz kullanım ve israfı önlemek için belediyenin önüne park ettirmişti.